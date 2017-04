ELABORATION DU PLAN PASTORAL 2016-2020 DE L’ARCHIDIOCESE DE OUAGADOUGOU : Pour accroître l’intimité de chaque chrétien avec Dieu

L’Archidiocèse de Ouagadougou dispose d’un plan pastoral stratégique 2016-2020, dont la présentation a eu lieu le 27 mars 2017, à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse. Selon les conférenciers dont l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, le Cardinal Philippe Ouédraogo, ledit plan est un référentiel et un outil de travail original qui vise à mener la mission de l’Eglise famille de Dieu à Ouagadougou et à impulser la nouvelle évangélisation.

Pour la seconde fois, l’Archidiocèse de Ouagadougou vient de répondre à l’appel du Pape Saint Jean-Paul II qui avait, à l’orée du 3e millénaire, exhorté les Eglises particulières à s’engager sur le chemin d’une nouvelle évangélisation dont la programmation se traduit par des orientations pastorales adaptées aux conditions de chaque communauté. Pour ce faire, l’archidiocèse s’est doté, pour la période 2016-2020, d’un plan pastoral stratégique dans le but d’annoncer de façon efficace et efficiente, la Bonne nouvelle du Salut, d’accroître l’intimité de chaque chrétien avec Dieu. Selon l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, le Cardinal Philippe Ouédraogo, ce plan pastoral dont le premier a été élaboré en 2008, est un référentiel et un véritable instrument de travail pour les paroisses et institutions de l’Eglise famille de Dieu. «Sa vision est de nous centrer davantage sur le Christ Lui-même qu’il faut connaître, aimer, imiter, pour vivre en Lui la vie trinitaire et pour édifier le Royaume de Dieu grâce à des orientations pastorales adaptées à notre contexte social et ecclésial. C’est une invitation à « avancer au large », a-t-il dit.

Pour l’abbé Modeste Tapsoba, vicaire épiscopal chargé de la pastorale, ce plan offre à tous les fidèles catholiques de l’archidiocèse un cadre articulé de compréhension de leur vocation, de leur mission et du chemin pour y parvenir. « C’est une réponse à des préoccupations essentiellement pastorales, et donc ecclésiales. Son intérêt et ses implications débordent du seul cadre de l’Eglise en raison de cette intime solidarité Eglise-monde, Eglise-société », a-t-il affirmé.

Une réponse aux trois questions vitales de toute société humaine

A son avis, ce plan qui s’inspire des principes et procédés de la planification stratégique, est aussi une réponse aux trois questions vitales auxquelles aucune institution ou société humaine ne peut se soustraire, à savoir : « Où est-ce qu’on est ? » ou « Où est-ce qu’on en est ? », « Où est-ce que l’on veut ou doit aller ? » et « comment faire pour y parvenir ? ». A ce titre, a-t-il soutenu, le plan a un rôle pédagogique : « Il veut aider à mieux entrer dans nos propres préoccupations et à les formaliser en plan d’action à la lumière de l’Evangile et en communion avec le diocèse ». Par ailleurs, le plan s’articule autour des éléments constitutifs qui sont une vision de toujours, une vision à l’horizon 2020, 4 axes stratégiques (la communion, la liturgie, le témoignage, le service), 12 résultats clés, 29 résultats intermédiaires pour 121 activités.

En termes de résultats, il est, entre autres, attendu que les chrétiens, dans leur relation avec Dieu, grandissent dans leur foi, s’attachent à Jésus-Christ, vivent de lui et l’imitent dans le don de soi-même aux autres. Qu’ils partagent leurs raisons de vivre, leur espérance dans leur relation avec les autres et travaillent à leur propre bien-être dans leur relation au monde.

Pour l’abbé Modeste Tapsoba, un plan pastoral n’apportera rien aux Hommes si eux-mêmes ne lui accordent pas toute l’attention, la dévotion sinon le dévouement à la mesure de leurs propres ambitions. C’est pourquoi il a, tout comme le cardinal, invité les fils et filles de la famille diocésaine à se l’approprier, l’accompagner et à le soutenir pour sa pleine réalisation.

Pour rappel, l’archidiocèse de Ouagadougou couvre 4 provinces, à savoir les provinces du Kadiogo, du Bazèga, du Kourwéogo et de l’Oubritenga.

Colette DRABO