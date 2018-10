ELECTION DE LOUISE MUSHIKIWABO A LA TETE DE L’OIF SOUS LE PARAPLUIE DE LA FRANCE

Kagame, le vrai vainqueur !

Ouvert hier, le 17e sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se referme ce 12 octobre 2018 à Erevan en Arménie. Sauf rebondissement de dernière minute, la Rwandaise Louise

Mushikiwabo devrait prendre la succession de la Canadienne Michaëlle Jean, à la tête de l’Organisation pour les quatre prochaines années. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait que la compatriote de Paul Kagame a bénéficié du puissant lobbying de la France « Macronienne » pour damer le pion à son adversaire qui, le cœur fendu, s’est vu lâchée au dernier moment par son propre pays ? En tout cas, en paraphrasant l’adage selon lequel « ce que femme veut, Dieu le veut », l’on pourrait dire, concernant cette institution, que ce que la France veut, les autres membres suivent.

Cette élection risque de laisser des traces au sein de l’organisation

Et la belle métisse canadienne l’aura appris à ses dépens, elle qui n’avait pas les faveurs de Paris dans sa volonté de se succéder à elle-même à ce poste qui ne manque pas de prestige. Ainsi, après l’Egyptien Boutros Boutros Ghali, ex-secrétaire général des Nations unies, et Abdou Diouf, ex-président sénégalais, l’Afrique, pourrait-on dire, récupère « sa chose » après l’intermède de la Nord-Américaine, par la propulsion de la chef de la diplomatie rwandaise. Et l’on peut dire que c’est un juste retour des choses, eu égard à la forte représentation du continent africain qui est de loin la plus importante en nombre de pays au sein de cette organisation.

Mais le hic est que cette élection risque de laisser des traces au sein de l’organisation. Car, l’arrivée de la Rwandaise à la tête de l’OIF va immanquablement créer des ressentiments. Et il n’aura échappé à personne le rôle ô combien décisif de la France dans l’accession de Louise Mushikiwabo à ce poste. C’est dire si le couronnement de la diplomate rwandaise tient plus de la volonté et de l’engagement de l’actuel locataire de l’Elysée qui s’est donné les moyens de parvenir à son but, qu’à autre chose. Mais que l’on ne s’y trompe pas. S’il ne fait l’ombre d’aucun doute que le président français est le principal artisan de l’élection de Dame Musikiwado à la tête de l’OIF, le vrai vainqueur, c’est bien Paul Kagame. Surtout si l’on en croit les informations selon lesquelles le chef de l’Etat rwandais n’était pas demandeur d’un tel poste pour lequel son pays ne présentait pas a priori le meilleur profil de l’emploi, Macron ayant eu l’initiative et ayant mis tout en œuvre pour convaincre l’homme mince et fort de Kigali, par l’entregent entre autres du royaume chérifien. Il reste bien entendu qu’en portant son choix sur la compatriote de Paul Kagame, le patron de l’Elysée a sa petite idée derrière la tête. Mais il faut aussi croire que pour que l’homme mince de Kigali soit ainsi « courtisé » par la France, il y a de bonnes raisons. C’est pourquoi l’on est porté à croire que vu ses difficiles relations avec l’Hexagone pour les raisons que l’on sait, Paul Kagame garde toujours un certain ascendant sur Paris. Et il faut croire que cette propulsion, sous le parapluie de la France, de sa compatriote à la tête de cette organisation, est une façon pour Paris de chercher à entrer dans les bonnes grâces de l’homme fort de Kigali.

On attend de voir quel visage présentera l’OIF sous Dame Mushikiwado

De ce point de vue, l’on peut dire que la constance de Kagame dans sa fermeté vis-à-vis de Paris, a payé et que c’est une victoire du Bismarck des Grands Lacs sur Macron. Dans ces conditions, il faut croire que le dirigeant rwandais ne s’arrêtera pas en si bon chemin et qu’il aura tout le loisir de faire courir Paris, après le mandat de sa pouliche à la tête de l’OIF.

Reste à espérer maintenant que Louise Mushikiwado pourra travailler tranquillement à la tête de cette organisation internationale, à l’image de la Gambienne Fatou Bensouda de la Cour pénale internationale, à qui son compatriote de président, Yahya Jammeh, n’avait pas réussi à faire de l’ombre. En tout cas, l’on attend de voir quel visage présentera l’OIF sous Dame Mushikiwado et surtout si cette dernière pourra s’affranchir de la tutelle de ceux qui l’auront faite reine, en se dégageant de la férule d’un homme aussi puissant que Paul Kagame, le Napoléon des Grands lacs. L’autre défi, et pas des moindres, sera de savoir si elle pourra chausser les bottes d’un Abdou Diouf par exemple, que l’on a connu dans la dénonciation des actes contraires aux règles de la démocratie, sachant qu’en matière d’entraves aux libertés, aux droits de l’homme et aux règles élémentaires de la démocratie, l’Afrique regorge de dirigeants qui ne s’embarrassent pas toujours de scrupules, à commencer par le maître incontesté et incontestable de Kigali.

En tout état de cause, à l’heure où la Francophonie n’est pas loin de « s’abâtardir » en devenant plus un instrument politique qu’un instrument de promotion culturelle, le moment est peut-être venu de revoir ses textes et de réorienter sa vision pour les adapter aux réalités du moment. Autrement, il sera difficile pour elle de continuer à jouer sur les deux tableaux sans parfois susciter de lourdes interrogations et de fortes incompréhensions. Louise Musikiwado est donc attendue au pied du mur.

« Le Pays »