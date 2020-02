ELECTIONS A LA FBF

Le renouvellement de l’instance de la Fédération burkinabè de football (FBF) est en principe prévu pour le mois de juin prochain. C’est à ce sujet que d’anciens footballeurs burkinabè sollicitent le colonel Sita Sangaré, président sortant de la FBF, à se présenter pour un autre mandat. C’était lors d’une rencontre tenue avec la presse, le lundi 24 février 2020 à Ouagadougou.

« Nous souhaitons que vous acceptiez de faire acte de candidature à la présidence de la Fédération burkinabè de football (FBF), pour un nouveau bail de quatre ans ». Ainsi s’adressaient des anciens joueurs de football, par la voix de leur porte-parole, Moustapha Semdé, au colonel Sita Sangaré, président sortant de la FBF. C’était face aux hommes de médias, le 25 février dernier à Ouagadougou. Il faut relever que 2020 est une année électorale au niveau des instances sportives. Et la fédération de football en fait partie, avec une élection prévue, en principe, au mois de juin. Ces anciens joueurs affirment qu’ils ne parlent pas au nom de tous les anciens footballeurs mais à travers un cadre de concertation et que leur choix est motivé par le bilan positif du colonel Sita Sangaré. Et Moustapha Semdé de citer une liste de faits attribués au président sortant de la FBF, qui vont de la subvention allouée aux clubs de première division à ceux de la deuxième division ou encore les primes des arbitres qui ont enregistré une augmentation. Il n’a pas manqué d’évoquer, entre autres, l’augmentation de l’enveloppe accordée au champion national, les performances des Etalons aux différentes CAN et au CHAN, la victoire des Etalons juniors aux jeux africains 2019 au Maroc. Ces anciens joueurs motivent également leur choix par le fait que leur candidat est présent au sein des instances internationales comme le comité exécutif de la CAF ou encore l’acquisition de 10 bus dans le cadre du projet de la FIFA. L’entraîneur Drissa Malo Traoré s’est fendu d’un cours d’histoire de l’instance fédérale de même qu’en tant que joueur, entraîneur, en faisant l’éloge du colonel Sita Sangaré comme étant son candidat à l’élection prochaine du président de la FBF. Des éloges, il y en a eu de la part de Joseph Kaboré « Sap » pour qui, le président sortant doit rebeloter pour un troisième mandat au sortir de ce qu’il a fait. Et à la question de savoir pourquoi susciter cette candidature alors qu’en écoutant la déclaration de ces anciens joueurs, on a l’impression que Sita Sangaré est un candidat naturel, Moustapha Semdé a déclaré que ses camarades et lui sont convaincus qu’il ne va pas refuser. Il faut souligner qu’à cette rencontre, on enregistrait la présence de l’international et actuel sociétaire du club guinéen de Horoya AC, Aristide Bancé ou encore de certains responsables de clubs.

Antoine BATTIONO