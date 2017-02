ELIMINATOIRES  COUPE DU MONDE RUSSIE 2018 : Les Etalons bouffent du Requin bleu  

En match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, les Etalons du Burkina Faso se sont offerts le scalp des Requins bleus du Cap-Vert, le samedi 12 novembre 2016, au stade national du Cap-Vert.

Le Burkina Faso a idéalement lancé sa campagne de qualification pour le mondial 2018 en venant à bout du Cap-Vert par le score de 2 buts à zéro. Ce qui lui permet de rester en tête du classement de sa poule. Moins souverains dans leur jardin du stade du 4-Août il y a quelques semaines contre l’Afrique du Sud, les Etalons du Burkina Faso sont allés au Cap-Vert avec quelques incertitudes, à cause surtout des problèmes de santé de certains cadres comme Bakary Koné et Bertrand Traoré. Finalement, leur entame de match a été bien meilleure que lors de la première journée contre les Sud-Africains, car leurs premières banderilles seront mortelles pour les Cap-verdiens. Sur une chevauchée solitaire de Préjuce Nacoulma à la 2e minute, le défenseur des Requins bleus, Maondo Elvis, pris de panique, va envoyer le ballon dans le décor. Chargé d’exécuter le corner, Alain Sibiri Traoré envoie un ballon vrillé sur la tête de Youssouf Dayo qui ne se fera pas prier pour crucifier le portier cap-verdien, Dias Josimar. Cueillis à froid par ce but matinal, Tabares Julio, le meilleur atout offensif des Requins et ses coéquipiers vont tenter de réagir. Mais la défense burkinabè qui veille au grain, va former une muraille infranchissable autour de son dernier rempart Hervé Koffi Kouakou. Plus tranchants dans les duels et à l’aise dans l’expression collective, les Etalons vont continuer à se créer des opportunités. C’est ainsi que suite à une perte de balle de la défense cap- verdienne à la 28e minute, Jonathan Pitroipa va faire étalage de toute sa classe et sa technique pour se jouer de deux adversaires avant de servir royalement Préjuce Nacoulma qui va contrôler le ballon du gauche pour tromper le pauvre Dias Josimar. A deux buts à zéro, la messe est dite pour les Requins bleus qui vont regagner les vestiaires avec un handicap d’autant de buts à remonter. A la reprise, les Etalons, sans doute grisés par leur avantage au score, semblent avoir oublié la solidarité et l’agressivité qui leur avaient fait énormément du bien en première période. Les Requins bleus, poussés par les chants d’un public en transe, en profitent pour accentuer la pression avec de grands ballons que la défense burkinabè a du mal à chasser. Finalement, la rencontre se termine sur le score de 2 buts à 0 en faveur des Etalons. Avec cette précieuse victoire obtenue à l’extérieur, le Burkina Faso se positionne comme le favori de sa poule. Il ne faut toutefois pas oublier de rappeler que si les Burkinabè repartent de Praia avec les trois points, ils le doivent en grande partie à leur portier, Hervé Koffi Kouakou, irréprochable durant les 90 minutes et auteur de parades exceptionnelles, notamment sur les tentatives de Julio Tabares ( 78e et 86e ).

Seydou TRAORE depuis Praia (Cap-Vert)

ENCADRE 1

Propos des entraîneurs

Lucio Antunes (sélectionneur du Cap-Vert) : «Il y avait en face un adversaire qui a montré beaucoup d’envie »

« Je félicite l’équipe du Burkina Faso qui a livré un excellent match cet après-midi. Mon équipe a fait ce qu’elle pouvait. Malheureusement, il y avait en face un adversaire qui a montré beaucoup d’envie de gagner ce soir. Avec cette victoire, les Burkinabè s’imposent désormais comme les grandissimes favoris de la poule. Quant à nous, on va tirer les leçons de cette défaite afin de repartir de plus belle, car notre objectif demeure toujours le même. Une qualification pour la prochaine Coupe du monde. Et nous y croyons encore».

Pablo Duarte (Burkina Faso) : « La sélection du Burkina Faso est un monstre qui, face à des difficultés, sait se montrer efficace »

« J’aimerais dédier cette victoire au président Sita Sangaré qui vient d’être fraichement réélu à la tête de la FBF pour un second mandat de 4 ans. Je suis satisfait du jeu produit par mes joueurs cet après-midi. Ma plus grande déception vient du fait que j’ai plusieurs joueurs à l’infirmerie. Et cela me cause beaucoup de préjudices car je n’arrive pas à disposer de tous mes joueurs pour un travail efficient. Cela dit, l’équipe burkinabè est un monstre qui, face à des difficultés, sait se montrer efficace. Cela a été démontré ce soir avec de jeunes joueurs qui ont su se montrer à la hauteur de la tâche».

ENCADRE 2

LES COULISSES

* PAS D’ACCES A LA MAIN COURANTE

Les journalistes chargés de couvrir le match pour leurs organes respectifs, n’ont pas eu la tâche facile. En effet, ils ont été empêchés par la police cap-verdienne d’avoir accès à la main courante. Du coup, il était difficile, voire impossible, de prendre les images des deux équipes. Nous avons dû solliciter l’aide du DCPM du ministère des Sports et des loisirs, Sylvain Zingué, qui nous a gracieusement offert quelques images pour illustrer nos articles.

* PRESENCE DISCRETE

Le président du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca, était présent au terrain pour pousser ses joueurs à la victoire. Son arrivée dans l’enceinte du stade s’est opérée dans la plus grande discrétion. Pas de gyrophare ni d’escorte. Il a abandonné la tribune officielle pour se fondre au milieu de ses compatriotes pour suivre le match.

* MOINS DE 500 000 HABITANTS

La population du Cap-Vert est estimée à 500 000 habitants. Praia, la capitale, en compte 150 000. Les femmes représentent 60 % de la population, soit un homme pour 6 femmes.

* Une ville propre

La ville de Praia est respectueuse de l’environnement. Le gouvernement a même interdit l’importation de voitures dites « France au revoir ». On estime ici que ces véhicules dégagent une fumée nauséabonde qui peut avoir des conséquences sur la santé de la population.