ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019 : 25 Etalons convoqués pour affronter l’Angola

Dans la perspective du match contre les Palancas Negras d’Angola prévu le samedi 10 juin prochain et comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte, a convoqué 25 joueurs pour le stage de préparation. Et c’est pour annoncer officiellement la liste de ces joueurs, qu’il a rencontré la presse le mercredi 17 mai 2017 à Ouagadougou.

On constate que Paulo Duarte a, cette fois-ci, fait appel à deux gardiens de but, Germain Moussa Sanou et Hervé Kouakou Koffi. A ce sujet, il indique que cela est dû au fait que l’équipe joue à domicile et qu’il n’y aurait pas de difficulté à trouver un troisième gardien si un problème survenait au cours du match. Tout en ajoutant que deux gardiens de but, Daouda Diakité et Aboubacar Sawadogo, figurent sur une liste d’attente de 17 joueurs publiée par le coach et qu’en plus, le dernier cité joue dans un club au Burkina. Une préoccupation a été abordée sur le cas du capitaine Charles Kaboré dont le nom figure sur la liste des joueurs convoqués alors qu’il avait annoncé au soir de la CAN 2017, qu’il prenait sa retraite de l’équipe nationale. Paulo Duarte a réagi en faisant savoir qu’ils ont échangé et a avoué que le joueur est à 100% pour les Etalons, même s’il voudrait bien laisser la place à ses jeunes frères. « Nous avons besoin de Charles Kaboré et il a accepté de revenir en équipe nationale », soutient le sélectionneur national qui affirme que le capitaine des Etalons sera bel et bien au rendez-vous de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Et cela, tout en ne manquant pas de relever que dans la liste des joueurs convoqués, on note la présence de joueurs qui ne jouent pas régulièrement dans leurs clubs. On peut citer, entre autres, Steeve Yago de Toulouse en ligue 1 française ou encore Adama Guira du RC Lens en ligue 2 française qui, lui, est sur la liste d’attente où on retrouve des joueurs comme Souleymane Koanda de l’ASEC Mimosas de Côte d’Ivoire et qui était de l’expédition de la dernière CAN au Gabon. Malheureusement, on enregistre l’absence de trois ténors du groupe pour des raisons de santé. Ce sont le défenseur Bakary Koné, les attaquants Jonathan Pitroipa et Jonathan Zongo. Le stage de préparation marquant la première étape des éliminatoires, débute le 28 mai et comptera pour environ six jours au cours desquels les joueurs seront dans l’obligation d’être à l’internat. Celui-ci sera ponctué en principe d’un match amical contre les Etalons olympiques, avant la dernière ligne droite de la préparation. Pour Paulo Duarte, l’objectif reste inchangé : réaliser les meilleurs résultats possibles et se qualifier pour la CAN Cameroun 2019.

Antoine BATTIONO

LA LISTE DES 25 ETALONS

1.Sanou Moussa Germain (Beauvais, France)

2.Koffi Kouakou Hervé (ASEC, Côte d’Ivoire)

3.Ouédraogo Dylan (Monaco U19, France)

4.Paro Issouf (Santos, Afrique du Sud)

5.Malo Patrick Arnaud (Smouha, Égypte)

6.Dayo Issoufou (RC Berkane, Maroc)

7.Mohamed Ouattara (EFO, Burkina)

8.Coulibaly Yacouba (RCB, Burkina)

9.Yago Steeve Farid (Toulouse, France)

10.Traoré Abdou Razack (Karabukspor, Turquie)

11.Saré Bakary (Moreirense, Portugal)

12.Touré Blati Ibrahim (Omonia, Chypre)

13.Kaboré Abdoul Aziz (Valenciennes, France)

14.Kaboré Charles (Krasnodar, Russie)

15.Traoré Sibiri Alain (Kayserispor, Turquie)

16.Ki Stéphane Aziz (Omonia, Chypre)

17.Bayala Cyrille Barros (Sheriff Tiraspol, Moldavie)

18.Koura Anthony (Nancy, France)

19.Nakoulma Préjuce (Nantes, France)

20.Bancé Aristide (ASEC, Côte d’Ivoire)

21.Traoré Bertrand Isidore (Ajax, Hollande)

22.Diawara Banou (Smouha, Égypte)

23.Sirima Abdoul Gafar (Baltika, Russie)

24.Karambiri Ismael (AJEB, Burkina)

25.Banhoro Yaya (Londrina, Brésil)

LA LISTE D’ATTENTE

SAWADOGO Aboubacar RCK (BURKINA FASO)

DIAKITE DAOUDA VITA CLUB (RD CONGO)

ZONGO BABA (BURKINA FASO)

CONGO ERNEST ABOUBACAR ASFAR CLUB (MAROC)

KOANDA SOULEYMANE ASEC MIMOSAS, ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)

KABORE PATTERSON

ABDOUL MEYKER YABRE (Italie)

MAMADOU THIOMBIANO RAHIMO (BURKINA FASO)

GUIRA ADAMA RC LENS (France)

ISSOUMAILA LINGANI HAPPOEL ASKLON (ISRAEL)

ZIDNABA DJIBRIL PENAFIEL (Portugal)

SANOGO ZAKARIA WOL (AUSTRIE)

MICHAILOU DRAME STADE … (TUNISIE)

YACOUBA MANDO HOROYA AC (GUINEE CONAKRY)

ZAGRE BEN AZIZ AJEB BOBO (BURKINA FASO)

ELISEE DEMANKEL TO RCK (BURKINA FASO)

TRAORE LASSINA FRANK RAHIMO (BURKINA FASO)

SYLLA OUSMANE JUNIOR RCK (BURKINA FASO)