ELUCIDATION DES CRIMES ECONOMIQUES ET DE SANG : Des OSC interpellent le pouvoir

La Maison du peuple de Ouagadougou a servi de cadre à plusieurs Organisations de la société civile (OSC), pour dénoncer l’impunité sous toutes ses formes au Burkina Faso. Ses membres exigent, entre autres, le jugement sans délai de tous les crimes de sang et crimes économiques commis au Burkina. C’était au cours d’un meeting tenu le 20 mai 2017, dans le cadre de la commémoration de la 27e année de la disparition de l’étudiant Dabo Boukary.

Justice pour Dabo Boukary, le Juge Nebié et autres ! C’est ce que réclament plusieurs organisations de la société civile dont les Comités de défense et d’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire (CDAIP), le Mouvement burkinabè des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP), le Réseau national de Lutte anti-corruption (REN-LAC), l’Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ), et l’Union générale des étudiants du Burkina (UGEB). Elles étaient en meeting le 20 mai dernier à la Maison du Peuple, à Ouagadougou. Sous un soleil de plomb, les manifestants scandaient, entre autres, « Justice pour Dabo Boukary », « Non à l’impunité », « pain et liberté pour le peuple », dans une campagne dénommée « Journées de dénonciation de l’impunité des crimes de sang et des crimes économiques ». Les orateurs du jour étaient Vincent Bado, secrétaire général de l’UGEB, et Elie Tarpaga, président des Comités de défense et d’approfondissement des acquis de l’insurrection populaire (CDAIP). Pour ce dernier, il est nécessaire et urgent de juger et châtier les auteurs des crimes économiques et des crimes de sang commis au pays des Hommes intègres de 1990 à nos jours.

« Tous les criminels de sang et économiques de tous les bords doivent rendre des comptes »

Au titre des crimes de sang, il a cité, entre autres, les dossiers des martyrs et blessés de l’insurrection populaire et de la résistance au putsch, celui de Norbert Zongo et compagnons, Thomas Sankara, du Juge Nébié. En ce qui concerne les crimes économiques, il s’agit, entre autres, de l’affaire de la réfection de la mairie centrale sous Simon Compaoré, l’affaire Ousmane Guiro, celle des maires révoqués pour gestion opaque des lotissements, des malversations à la CAMEG, des détournements sous la Transition, de l’affaire des tablettes de l’Assemblée nationale. Pour Elie Tarpaga et ses camarades, la lenteur dans le dénouement de ces dossiers s’explique par le fait que les tenants du pouvoir actuel y ont des choses à se reprocher. « Tous les criminels de sang et économiques de tous les bords doivent rendre des comptes », s’insurge le président des CDAIP, Elie Tarpaga. Avant lui, le secrétaire général de l’Union générale des étudiants du Burkina (UGEB), Vincent Bado, a émis un doute quant à l’aboutissement heureux du procès en cours à la Haute Cour de justice, celui de l’insurrection populaire. Pour ce dernier, « le procès en cours n’est qu’une comédie judiciaire ». C’est pourquoi, estime-t-il, la vigilance doit être de mise afin que la lumière soit faite sur les dossiers emblématiques en Justice au Burkina Faso. En ce qui concerne le dossier Dabo Boukary, a-t-il relevé, la pression a permis une avancée du dossier, avec l’identification de la présumée tombe vers Pô. Mais, prévient-il, les étudiants ne doivent pas se laisser distraire, le chemin est encore long. « Nous devons, a-t-il estimé, nous convaincre que seule notre mobilisation et notre détermination pourront faire aboutir le dossier Dabo Boukary ». « C’est pourquoi l’UGEB voudrait saisir cette occasion pour féliciter les différentes générations d’étudiants burkinabè pour leur constante mobilisation. Par la même occasion, elle voudrait exhorter les étudiants à prendre massivement part aux différentes activités programmées par ses sections », a indiqué Vincent Bado.

Notons qu’avant la marche- meeting, la coalition a organisé un forum le 19 mai dernier. Ce forum se voulait une interpellation et un cadre de mobilisation et d’actions conscientes et organsinées, pour venir à bout de l’impunité des crimes de sang et des crimes économiques dans le pays. Il a été l’occasion pour beaucoup de personnes, de témoigner sur ce qu’elles ont vécu ou vivent, directement ou indirectement, « du système politique et économique mafieux sous la IVe République ». De l’assassinat de Dabo Boukary à celui de Norbert Zongo jusqu’aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les témoignages étaient émouvants.

Dédommager de facon conséquente les producteurs de fruits et légumes de Baskuy

Il faut noter que le forum a connu la participation des producteurs de fruits et légumes qui seront affectés par les travaux de construction de l’échangeur du Nord à Ouagadougou. Ils exigent aussi du gouvernement, un Plan d’indemnisation et de réinstallation qui prend en compte leurs préoccupations. Lesquelles préoccupations se résument, entre autres, au dédommagement conséquent des producteurs de fruits et légumes à raison de 2 200 F CFA le m2, à la réinstallation des maraîchers sur un autre site ou leur reconversion à d’autres activités.

Issa SIGUIRE et Mamouda TANKOANO

Ce qu’exigent les OSC

Le jugement des crimes de sang

Les martyrs et blessés de l’insurrection populaire et de la résistance au putsch, Dabo Boukary, Norbert Zongo et compagnons, Flavien Nebié, Thomas Sankara, le Juge Nébié, les enfants de Garango, Guillaume Sessouma, Oumarou Clément Ouédraogo et tous les autres crimes restés sans suite dans et hors tiroirs de la Justice ;

Le jugement des crimes économiques

Exiger le rapatriement et la confiscation des biens mal acquis et/ou volés au peuple par les dignitaires du pouvoir de la IVe République sous Blaise Compaoré, sous la transition et sous le pouvoir MPP ;

L’arrestation et le jugement de tous les criminels économiques, exiger le remboursement et le paiement à l’Etat des milliards que doivent les politiciens et les grands commerçants et opérateurs économiques véreux ;

Exiger le retrait des parcelles volées, leur restitution aux populations ;

L’arrestation des détourneurs de parcelles et leur jugement et châtiment ;

Dénoncer les velléités du pouvoir MPP de confisquer les libertés d’expression, de manifestation acquises au prix du sang versé par notre peuple ;

Dire non à une justice des copains et des coquins.

Sources : Discours de Elie Tarpaga