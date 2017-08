DES ENCADREURS PEDAGOGIQUES DU SECONDAIRE AU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE : « Nous sommes dans un désenchantement total »

Ceci est une lettre ouverte que des encadreurs pédagogiques du secondaire adressent au ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale. Ils disent ne pas comprendre ce qui bloque la mise en œuvre du décret relatif à la gestion de leur carrière. Lisez plutôt !

Monsieur le Ministre,

Nous venons, par la présente, vous interpeller à propos de la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres relatives à la carrière des encadreurs pédagogiques.

Avant tout, nous voudrions remercier le Gouvernement et particulièrement le ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation et vous-même, ainsi que les services techniques des deux ministères, pour les résultats auxquels nous sommes parvenus, suite aux négociations menées avec vous, dans le cadre de la lutte que nous avons entamée en octobre 2016. Nous nous réjouissons des efforts consentis par le Gouvernement pour la réparation des injustices faites à notre corps avec l’adoption des textes ci-après:

- le décret fixant le régime de la limite d’âge pour l’admission à la retraite des Conseillers pédagogiques de l’enseignement secondaire, en date du 26 janvier 2017 ;

- le décret N°2017- 0351/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID portant modificatif du décret n0 2016-429/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID du 30 mai 2016 portant tableaux de reversement des agents de la Fonction publique d’Etat.

La prise de ces textes par le Gouvernement, nous a encouragés à suspendre les différents mots d’ordre de boycott des activités, malgré les doutes et les réticences de certains d’entre nous.

Aujourd’hui, nous sommes dans un désenchantement total, et la déception est générale.

En effet, depuis la prise de ces actes, aucune avancée significative n’a été constatée dans la mise en œuvre effective desdites décisions.

Nous ne pouvons pas comprendre que :

- huit (8) de nos collègues Conseillers pédagogiques indûment mis à la retraite depuis 2013 et 2014, ont continué de recevoir des pensions à la place de leur salaire et un (1) autre est sans salaire et sans pension depuis janvier 2015 (soit 2 ans 7 mois). Comment un ministère chargé de la protection sociale peut-il laisser perdurer de telles situations ?

- le décret portant modificatif du décret n°2016-29/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID du 30 mai 2016 ne connaît pas un début d’application.

Manifestement, nous assistons à un blocage inexplicable. Combien de temps faut-il au ministère pour mettre en œuvre un tel décret pris en Conseil des ministres?

Ne sommes-nous pas en droit de penser à un complot contre le corps des Encadreurs pédagogiques de l’enseignement secondaire ?

Au regard de cette situation inacceptable, et tout en prenant l’opinion publique à témoin, nous voudrions, par la présente, vous interpeller, Monsieur le Ministre, pour une plus grande implication personnelle de votre part, afin que les encadreurs pédagogiques puissent bénéficier des mesures qui contribuent à les rétablir dans leurs droits.

Nous vous saurons gré des dispositions qui seront prises pour la mise en œuvre diligente des deux décrets sus-évoqués.

Pour la Coordination nationale des Syndicats des Encadreurs pédagogiques de l’enseignement secondaire

Salam ZOROM,

Inspecteur de l’enseignement secondaire