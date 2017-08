ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : L’UO s’appelle désormais Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo

La date du 26 décembre 2015 restera à jamais gravée dans les mémoires, surtout celle de la communauté universitaire. C’est cette date que le président du Faso, Michel Kafando, a choisie pour le baptême de l’Université de Ouagadougou qui s’appellera désormais Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo. La cérémonie de baptême a eu lieu en présence d’invités de marque, de représentants de la famille Ki-Zerbo et de la communauté universitaire.

« Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo », c’est ainsi qu’il faudra désormais appeler l’Université de Ouagadougou. En effet, ce temple du savoir a été baptisé le 26 décembre dernier par le président du Faso, Michel Kafando. A travers cet acte, c’est un hommage mérité qui est rendu à un illustre homme d’histoire, de sciences et de culture, le Professeur Joseph Ki-Zerbo, qui a quitté ce monde en 2006. Un geste fort apprécié par la communauté universitaire à travers le président de l’université, Pr Rabiou Cissé, qui n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance aux autorités de la Transition. Pour lui, cette cérémonie de baptême revêt une symbolique très importante, en ce sens qu’elle traduit la volonté des autorités, et particulièrement celle du président du Faso, de marquer davantage le rayonnement et l’aura de ce temple du savoir en l’arrimant à l’image de cette icône scientifique, culturelle et politique mondialement connue qu’est le Professeur Joseph Ki-Zerbo.

En outre, en baptisant ce temple Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo, les autorités rétablissent une certaine norme, car il n’est pas cohérent, selon le ministre des Enseignements secondaire et supérieur, Filiga Michel Sawadogo, que dans un pays, on ait une université Ouaga 2 sans pour autant avoir une université Ouaga 1. Aussi ce baptême avait-il longtemps été souhaité par l’Association africaine des historiens et l’Association internationale des historiens lors des obsèques du Pr Joseph Ki-Zerbo. Par ailleurs, la communauté universitaire aurait également souhaité que l’épouse du Pr Ki-Zerbo soit témoin de l’événement ; une épouse qui, malheureusement, a rejoint son mari, le 15 décembre dernier. En leur mémoire et en la mémoire de tous ceux et celles qui, en tant que membres de la communauté universitaire, ont sacrifié leur vie pour l’Université de Ouagadougou et ne sont plus de ce monde, une minute de silence a été observée à l’occasion.

Pour le Pr Rabiou Cissé, la vie et l’œuvre du Professeur Joseph Ki-Zerbo sont d’une grande portée scientifique et culturelle, tant pour le Burkina Faso, l’Afrique que l’humanité tout entière. Il a été, selon lui, le plus célèbre intellectuel du Burkina Faso sur l’échiquier international et le premier Africain agrégé en Histoire. La famille Ki-Zerbo a, quant à elle, par la voix de son représentant, le Pr Georges Alfred Ki-Zerbo, fils de l’illustre disparu, détaché à l’OMS bureau régional pour l’Afrique basé à Libreville, traduit sa reconnaissance au président du Faso, à la nation, aux collègues, amis, compagnons et antagonistes du Professeur Joseph Ki-Zerbo. Pour ce fils, son père était un homme de foi et d’espérance qui a su léguer à la postérité une pensée, des paroles et des œuvres à découvrir, à redécouvrir et à prolonger par les étudiants, les enseignants-chercheurs et les Hommes d’actions.

Son célèbre slogan « Nan laara, an saara »

Celui-là même qui avait lancé le célèbre slogan « Nan laara, an saara » (qui signifie en langue dioula « Si nous nous couchons, nous mourons »), s’était engagé dans un combat pour les indépendances, le panafricanisme, les droits syndicaux, l’Etat de droit, la démocratie, la vérité en justice et le développement endogène. Selon le Pr Georges Alfred Ki-Zerbo, les organisations associatives militantes et la fondation qui lui sont associées, sont aujourd’hui des creusets vivants de son idéal et des voies de réflexion et d’actions qu’il a tracées. Et le Pr Rabiou Cissé d’espérer que cette initiative puisse bénéficier de l’accompagnement des autres ministères et institutions afin de lui donner plus d’éclat, notamment par l’implantation de feux tricolores au niveau du passage où se trouve la plaque marquant le nouveau nom de l’université, passage qui en sera désormais l’entrée principale.

L’Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo a été créée en 1974 avec environ 400 étudiants. Elle en compte aujourd’hui près de 50 000. Première université du pays, elle joue aujourd’hui un rôle clé dans l’offre éducative, scientifique et culturelle. Mention spéciale a été faite aux acteurs de la communauté universitaire dont l’abnégation et le dévouement ont permis de faire de l’université une institution crédible et de renommée internationale.

Christine SAWADOGO

Bon à savoir sur la vie du Professeur Joseph Ki-Zerbo

Le Professeur Joseph Ki-Zerbo est né à Toma le 21 juin 1922. Il a fait ses études aux séminaires de Pabré et de Faladiè (au Soudan français) et obtenu le baccalauréat en 1949. Il a consacré toute sa vie à la cause de l’Afrique. Le Professeur Joseph Ki-Zerbo a effectué des études en Sciences politiques et en Histoire à l’Institut d’études politiques de Paris (IEPP) et à la Sorbonne. Diplômé de l’IEPP en 1955, il obtient brillamment l’agrégation en Histoire en 1956, devenant le premier Africain agrégé dans cette discipline. L’homme a mené une vie militante intense. Son engagement politique le conduit à prendre des positions sans ambiguïté pour une Afrique indépendante et unie. Il consacrera sa vie plus tard, à écrire l’histoire de l’Afrique et à décrire les conditions de son développement endogène. Entre autres ouvrages qu’il a laissés aux générations présents et futures, on peut citer : « Histoire générale de l’Afrique » volume 1 (1978) et volume IV 1991, « Eduquer ou périr » (1990), « La natte des autres » (1992), « A quand l’Afrique ? » (2005). Enseignant à Dakar (Sénégal), à Conakry (Guinée) et à Ouagadougou (Burkina Faso), concepteur et premier secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) de 1967 à 1979, le Professeur Joseph Ki-Zerbo a occupé de nombreuses fonctions internationales dont celles de membre du Conseil exécutif de l’UNESCO, président de l’Association des Historiens africains. Il a également reçu de nombreuses distinctions sur le continent africain comme à l’extérieur au nombre desquelles le titre de Docteur Honoris Causa et de Commandeur de l’Ordre des palmes académiques.

Source : Discours du président de l’université, Pr Rabiou Cissé