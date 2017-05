EXAMEN DU BEPC : 5 798 candidats inscrits dans le centre de Koudougou

C’est parti pour l’édition 2016 du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) au Burkina Faso. Dans le centre de Koudougou, 5 798 candidats dont 3 035 filles sont à la conquête dudit parchemin soit, pour continuer au second cycle, soit pour avoir droit à participer aux recrutements d’agents par concours directs de la fonction publique. Un détour à la mi-matinée de cette première journée de composition dans le jury 15, logé au cours Placide Yaméogo, nous permet de confirmer que tout se passe pour le moment bien, selon les dires du président dudit jury, Fousséni Nogo.

Le premier tour de la session 2016 du BEPC s’est ouvert le 1er juin sur l’ensemble du territoire national. Dans le centre de Koudougou, formé de 20 jurys, se sont 5 798 candidats qui sont à la conquête de brevet qui sanctionne la fin des études du premier cycle, mais aussi le début des études du second cycle. Un détour dans le jury 15, logé au Cours Placide Yaméogo avec un centre secondaire rattaché où 565 candidats compétissent dans six salles, nous a permis de prendre le climat de cette première journée. Après l’appel à 6h 30mn, les candidats ont été comblés en première position par la dictée, intitulée un « homme comblé ». Et toutes les conditions matérielles ont été réunies dans ce centre comme dans les autres centres pour permettre aux candidats d’exprimer mieux ce qu’ils ont appris tout au long de l’année. Dans le secrétariat déjà, l’on veille au grain pour éviter d’éventuelles erreurs capables d’entacher le processus. Ainsi, c’est un président de jury ému que nous avons rencontré à 12h 30mn. « Pour le moment, le bilan est satisfaisant pour cette mi-journée dans la mesure où, nous n’avons pas rencontré de problème majeur. A l’appel des candidats à 6h 30, ils étaient presque tous là. La seule difficulté que nous avons rencontrée qui, d’ailleurs a été réglée, était un problème d’identification d’un candidat », a confié le président dudit jury, Fousséni Nogo. Parlant des sujets, ce président, par ailleurs professeur de français, estime que les sujets sont à la portée des candidats, car dit-il, « c’est ce qu’ils ont vu tout au long de l’année en classe ». Pour que la moisson soit bonne cette année, il a souhaité une bonne composition à tous les candidats et que les méritants gagnent.

Modeste BATIONO

(Correspondant)