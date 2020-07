EXAMENS SCOLAIRES 2020

Les épreuves du Certificat d’études primaires (CEP), du CAP, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du BEP ont débuté le 14 juillet 2020 sur tout le territoire national. Ils sont au total, 446 138 pour le CEP, 317 995 candidats au BEPC, 9 685 candidats au BEP et 5 724 candidats au CAP à prendre part à ces examens scolaires repoussés à cause du Covid-19. Le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Béouindé, était à l’école primaire Tampouy E et au lycée municipal de Sig-Noghin dans l’arrondissement N°3 pour, dit-il, encourager les candidats et les enseignants de sa commune.

A l’instar des candidats des autres localités du Burkina Faso, les candidats au CEP, BEPC, CAP et au BEP de la ville de Ouagadougou ont entamé, le 14 juillet dernier, les épreuves écrites. Certains d’entre eux ont reçu les encouragements du premier magistrat de la capitale burkinabè, Armand Roland Pierre Béouindé. Il s’agit de ceux de l’école primaire Tampouy E et ceux du lycée municipal Sig-Noghin dans l’arrondissement N°3. Il dit avoir effectué le déplacement de Sig-Noghin pour le lancement des épreuves d’une part, encourager les candidats, le corps enseignant et tous ceux qui s’activent dans l’organisation de ces examens de fin d’année dans un contexte de Covid-19 d’autre part. « Le calendrier scolaire a été réaménagé pour tenir compte des impondérables de la pandémie du coronavirus. Grâce à la volonté conjuguée des acteurs du système éducatif et du gouvernement, les examens se tiennent bien cette année et vont permettre aux élèves de pouvoir progresser dans leur cursus scolaire. Ce que nous avons vu ce matin, démontre que les dispositions ont été prises pour la tenue, dans de bonnes conditions, des examens scolaires », a expliqué Armand Roland Pierre Béouindé.

Des examens scolaires dans un contexte de Covid-19

Ce sont des examens scolaires qui se tiennent dans un contexte de Covid-19. En effet, dans les établissements visités, on pouvait constater les dispositions prises afin d’éviter la propagation du Covid-19. Des lave-mains ont été disponibilisés pour la désinfection des mains et l’accès aux salles de composition, conditionné par le port obligatoire du masque. Dans les salles de composition, les candidats sont assis deux par table-banc, pour respecter les mesures de distanciation physique. Cette visite a été bien accueillie par les premiers responsables des écoles visitées. « Les élèves ont répondu à l’appel dès 6h du matin, les surveillants également étaient présents pour les recevoir. Chacun s’est activé à la tâche qui lui est recommandée et toutes les dispositions ont été prises pour que l’examen se déroule dans de bonnes conditions. Nous sommes heureux de recevoir le maire de la commune de Ouagadougou dans notre centre, pour l’ouverture des épreuves. Et nous lui sommes reconnaissants », s’est réjouie la présidente du centre Tampouy E, Khalizèta Yaméogo, qui compte 440 candidats dont 212 garçons et 219 filles répartis entre 6 salles de classes pour les compositions. Cette joie est partagée par Adélaïde Tapsoba, proviseur du lycée municipal de Sig-Noghin, par ailleurs chef de centre et présidente du jury 6. Selon ses dires, ce centre enregistre 412 candidats dont 223 filles et 189 garçons répartis dans 8 salles de composition avec 20 surveillants. « Pour le moment, il n’y a pas de difficulté majeure à signaler. Quelques petits problèmes de pièces d’identité oubliées à la maison ou des fiches de table qui manquent mais globalement, tout a été bien géré. La première épreuve, celle de la dictée, a commencé », a-t-elle ajouté.

Issa SIGUIRE et Kiswendsida Fidèle KONSIAMBO

Le CEP, le BEPC, le BEP et le CAP en chiffres

Certificat d’études primaires (CEP) : 446 138 candidats dont 54% de filles contre 419 260 à la session 2019 (taux d’accroissement 6,41%), répartis dans 1 965 centres de composition.

Brevet d’études du premier cycle (BEPC), 317 995 candidats dont 55,15% de filles contre 301 823 à la session 2019 (taux d’accroissement 5,36 %) répartis dans 1 460 centres de composition. BEP et CAP : 15 409 candidats dont 38,77% de filles contre 12 050 en 2019 (taux d’accroissement de 27,87%). 9 685 candidats au BEP et 5 724 candidats au CAP répartis dans 86 centres de composition.

Coût des examens : 15 682 177 000 F CFA

Source : MNAPLN

Des candidats s’expriment….

Fatimata Bougouma

« Ce sont les mathématiques que je redoute »

« Je suis prête pour affronter les épreuves du BEPC. Nous n’avons pas pu finir tout le programme scolaire à cause de la pandémie du coronavirus. Mais comme nous serons évalués sur ce que nous avons vu en classe, on espère réussir sans grande difficulté. Ce sont les mathématiques que je redoute. Je dois fournir un effort supplémentaire dans les autres matières ».

Rasmané Ouédraogo

« J’ai intégré un groupe d’étude »

« J’ai l’espoir de décrocher le BEPC cette année. C’est la deuxième fois que je me présente à cet examen. Au plan de la préparation, je n’ai pas eu beaucoup de difficultés parce que j’ai intégré un groupe d’étude dans lequel nous nous exerçons dans toutes les matières sans exclusive. Cette année, il n’y a pas de doute, je vais réussir. Je souhaite bonne chance à tous les candidats et bon courage surtout ».

Propos recueillis par KFK et IS

CEP

SESSION DE 2020

Epreuve de dictée

Jour du marché

Tôt le matin, des marchandes arrivent sur la place du marché avec des charrettes bien chargées de tubercules et de légumes. Elles sont suivies des bouchers qui s’empressent d’aller dépecer les carcasses d’animaux. Au centre du marché, des commerçants exposent des céréales, des fruits locaux et des épices. Vers midi, le marché grouille de monde. Partout on se bouscule, on s’interpelle, on discute les prix. Les jeunes déambulent dans les allées.

Le marché reste animé toute la journée.

Sidinbassédé B. Ouédraogo

(Texte adapté)

EXAMEN DU BEPC

SESSION DE 2020

EPREUVE DE FRANÇAIS (1er tour)

Dictée : Le devoir du fils

Quand la communauté éduque un enfant chez nous, ce n’est pas seulement pour qu’il vole de ses propres ailes et s’en aille, sans se retourner. C’est pour qu’il prête main-forte à ceux qui l’ont élevé lorsque ceux-ci ont besoin de lui. La vie n’est que réciprocité, mon fils. Tu donnes ici aujourd’hui pour aller demain reprendre ailleurs. Tes parents t’ont porté sur leur dos hier et à ton tour tu les porteras au soir de leur vie. Car la vieillesse, mon fils, est en soi un retour à l’enfance. Un jour, quand tu seras aussi père, tu comprendras, une fois le soir de ta vie venu. Tu ne pourras pas réclamer à tes enfants ce que tu n’as pas fait pour tes parents.

Fatoumata KEITA, Quand les cauris se taisent, Editions La Sahélienne, 2017, p.25.

CERTIFICAT D’ETUDES PRIMAIRES CONCOURS D’ENTREE EN CLASSE DE SIXIEME

SESSION DE 2020

EPREUVE D’ETUDE DE TEXTE: DUREE 1h ; 30 pts : questions 20 pts, présentation 10 pts

Le lièvre et la perdrix

Un jour, le lièvre et la perdrix manquèrent de sel pour assaisonner leurs repas. Ils convinrent alors de jouer un tour aux marchands de sel qui se rendaient au marché voisin. Ainsi, le lièvre se cacha et la perdrix joua à la blessée sur la route. Lorsque les marchands la virent, ils déposèrent leurs charges et tentèrent de la capturer. Pendant que la perdrix les entraînait loin, le lièvre dissimula leur sel.

Plus tard, les deux complices se retrouvèrent pour partager le butin. Le lièvre voulut tromper la perdrix; mais celle-ci, plus rusée, goûta au sel, battit des ailes puis fit la morte. Effrayé, le lièvre s’enfuit. La perdrix se releva et emporta tout le sel.

Sanogo OULA (Texte adapté)

QUESTIONS (20 pts)

I. VOCABULAIRE (5 pts)

1. « Ils tentèrent de la capturer.» Explique le mot « capturer ». (1 pt)

2. « Les deux complices se retrouvèrent…» Explique le mot« complices ». (1 pt)

3. Trouve un homonyme du mot « mais ». (1 pt)

4. «…jouer un tour…» Trouve un nom de la même famille que « tour ». (1 pt)

5. « La perdrix les entraînait loin.»

Trouve l’adjectif qualificatif dérivé du mot « loin ». (1 pt)

II. CONJUGAISON (5 pts)

1. «Le lièvre dissimula leur sel.»

Trouve le groupe du verbe de cette phrase. (1 pt)

2. «Le lièvre s’enfuit.»

Trouve le participe présent du verbe de cette phrase. (1 pt)

3. « Les marchands virent la perdrix.».

Réécris cette phrase en mettant le verbe au plus-que-parfait de l’indicatif. (l pt)

4. «Celle-ci battit des ailes.»

Réécris cette phrase en mettant le verbe au présent de l’indicatif. (1 pt)

5. «Ils déposèrent leurs charges.» A quelle voix est cette phrase? (1 pt)

III. GRAMIMAIRE (5 pts)

1. (… celle-ci, plus rusée … » Trouve la nature du mot souligné. (1 pt)

2. ( La perdrix se releva et emporta tout le sel.»

Trouve la fonction de « perdrix ». (1 pt)

3. « Effrayé, le lièvre s’enfuit.)

Réécris cette phrase en remplaçant « le lièvre» par « la pintade ». (1 pt)

4. «Pendant que la perdrix les entraînait loin, le lièvre dissimula leur sel.»

Fais l’analyse logique de cette phrase. (2 pts)

IV. INTELLIGENCE DU TEXTE (5 pts)

1. Quel a été le rôle du lièvre dans le tour joué aux marchands de sel? (1 pt)

2. Pourquoi la perdrix fit-elle la morte? (1 pt)

3. Quelques jours après, le lièvre croise la perdrix. En quatre ou cinq lignes, raconte. (3 pts)