FADA/OUGAROU : 5 gendarmes et un civil tués

Le samedi 11 août 2018, aux environs de 13 h, une équipe de la Gendarmerie nationale, chargée d'assurer la sécurité du site minier de Boungou dans la région de l’Est, de retour d'une mission d'escorte, a été victime d’une attaque terroriste.Le véhicule de tête a sauté sur une mine au PK 97 du tronçon Fada-Ougarou- Boungou. Le reste du convoi a essuyé des tirs d'armes automatiques.Le bilan fait état de six (6) victimes dont quatre (4) gendarmes et un (1) civil par l'explosion de la mine et un (1) gendarme au cours des échanges de tirs.Le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées.

Ouagadougou, le 12 août 2018

Direction de la Communication du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants