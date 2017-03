FATIMATA LEGMA AUX EDITIONS « LE PAYS » : « Nous sommes fières quand vos écrits sont cités par RFI »

La Fédération femme et développement du Burkina Faso (FFED/BF) a rendu visite au Directeur général des Editions « Le Pays », Beldh’or Cheick Sigué. Une visite au cours de laquelle, la présidente de la FFED/BF, Fatimata Legma, à la tête d’une délégation, a sollicité l’accompagnement du journal « Le Pays » relativement aux activités de la Fédération.

« C’est une visite de courtoisie pour saluer, féliciter, encourager le personnel des Editions « Le Pays », parce que nous savons qu’actuellement, ce n’est pas facile pour la presse », a confié Fatimata Legma, présidente de la FFED/BF, à sa sortie d’audience avec le Directeur général des Editions « Le Pays », Beldh’or Cheick Sigué. Avant d’ajouter : « Les informations que vous nous donnez chaque jour nous permettent d’avancer et c’est tout à fait normal de reconnaître le travail bien fait. Et chaque matin, nous sommes fières quand vos écrits sont cités par la presse internationale, notamment Radio France internationale (RFI). C’est une fierté pour nous, mais il faudrait que l’on accompagne les journalistes pour leur permettre de mener à bien leur travail ». Par ailleurs, au cours de l’audience avec le Directeur général des Editions « Le Pays », Cheick Beldh’or Sigué, la présidente de la FFED/BF, Fatimata Legma, a annoncé que la FFED/BF compte mener, du 23 au 29 mai 2017 à la Maison du peuple, une grande exposition-vente de produits locaux tels l’art vestimentaire traditionnel, les produits forestiers non ligneux et l’art culinaire. Donc, « nous sommes venus solliciter l’accompagnement du journal « Le Pays » relativement à cette grande exposition », a-t-elle indiqué. Cheick Beldh’or Sigué, Directeur général des Editions « Le Pays », a exprimé sa disponibilité à soutenir les activités de la FFED/BF. Il a même félicité les femmes de la Fédération pour leur initiative et les a encouragées à poursuivre sur cette lancée.

Françoise DEMBELE