FORCES ARMEES NATIONALES : 18 officiers spécialistes de la santé prêts à servir

Les forces armées burkinabè bénéficient désormais des compétences de 14 médecins et 4 pharmaciens. Ils ont reçu leurs épaulettes le 13 juin 2017 au Camp Guillaume Ouédraogo de Ouagadougou, après 9 mois de formation à l’Académie militaire Georges Namoano. C’était en présence de la hiérarchie militaire, de parents, amis et du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda.

Après 9 mois de formation, 18 officiers spécialistes dans le domaine de la santé, 14 médecins et de 4 pharmaciens, sont prêts à servir la nation burkinabè au sein de la Grande muette. La cérémonie de remise des épaulettes a eu lieu le 13 juin dernier au Camp Guillaume Ouédraogo de Ouagadougou. En effet, recrutés en 2016 parmi les jeunes étudiants âgés de 30 ans au plus et titulaires d’un doctorat en médecine et en pharmacie, selon le Colonel-major Palé Naba, les stagiaires ont débuté leur formation à l’académie militaire Georges Namoano le 24 septembre 2016. Au terme de 9 mois de scolarité, a-t-il confié, ils ont obtenu des résultats allant de 12,80 pour la plus faible moyenne à 15,70 pour la plus forte moyenne, avec une moyenne de la classe de 14/20.

Une bouffée d’oxygène

Ce qui a valu les félicitations et une invite au travail de la hiérarchie militaire. « Partout où le devoir vous appellera, j’attends de vous d’être des exemples de compétence, de dévouement, de loyauté au service de votre armée et de la Nation entière », a relevé le Colonel-major Naba Palé, représentant le Chef d’état-major général des armées. Quant aux stagiaires, c’est avec un sentiment de joie et du devoir accompli qu’ils intègrent la Grande muette. « Ce sont des sentiments de joie, de satisfaction et de plénitude de recevoir ces épaulettes ce matin, après 9 mois de dur labeur. Ça n’a pas été facile, mais nous avons su surmonter les difficultés. Nous avons reçu une formation physique et une formation intellectuelle. Cette formation va nous permettre, nous spécialistes, agents de la santé, de pouvoir avoir notre place au sein des forces armées », s’est réjoui le sous- lieutenant Serge Alain Ilboudo, major et porte-parole de la promotion, avant de lancer un appel à ses camarades : « Chers camarades, en tant que professionnels de la santé, sachons garder à l’esprit nos responsabilités et le sens humain de notre mission. En temps d’opération, nous serons un facteur de confiance pour le combattant et en temps de paix, notre action ne fera que renforcer l’état de santé du peuple burkinabè dans son ensemble ». Pour le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Claude Bouda, l’arrivée des nouveaux soldats sonne comme une bouffée d’oxygène pour les Hommes en uniforme. « Je voudrais dire que c’est avec une très grande fierté que j’ai assisté à cette cérémonie officielle de sortie de sous-lieutenants spécialistes. Je crois que ce personnel viendra renforcer les capacités de nos forces armées dans le domaine de la santé. Cela vient combler un vide parce que nous avons un manque assez criard de personnel à ce niveau », a-t-il conclu.

