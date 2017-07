GALIAN: Des acteurs réfléchissent à un nouveau format

Les professionnels de la communication et du journalisme se sont réunis, le mardi 25 juillet 2017 à Ouagadougou, pour échanger sur le format actuel de la Nuit des Galian. Il s’est agi principalement pour eux, de se pencher sur les recommandations faites au cours de la précédente édition afin de doter le tremplin de l’excellence dans les médias d’un nouveau format à même de répondre aux attentes de tous les acteurs.

La 20e édition de la Nuit des Galian s’est achevée sur une note de satisfaction pour les organisateurs. En effet, sur les 208 œuvres soumises à l’appréciation des membres du jury, une vingtaine a été primée dont 12 lauréats pour les Galian. Cependant, cette édition a été émaillée de certaines insuffisances, dit-on, relevées par certaines organisations professionnelles des médias, en l’occurrence l’Association des journalistes du Burkina (AJB) et le Syndicat autonome des travailleurs de l’information et de la culture (SYNATIC). Il s’agit principalement de la non-prise en compte de certains genres rédactionnels dont l’interview, le compte-rendu, la caricature, le dessin de presse, le montage, le son en télévision, le débat, le spot publicitaire. Outre ces préoccupations, les membres du jury et d’autres personnes-ressources ont fait des recommandations. Pour le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, il fallait donc un cadre, après la tenue de l’événement, pour concilier les différents points de vue. C’est dans cette perspective qu’un atelier a été organisé le 25 juillet dernier. Cette rencontre qui a réuni différents acteurs de la communication et du journalisme, avait pour but principal de doter les Galian d’un nouveau format. Lequel format, a espéré le ministre Rémis Fulgance Dandjinou, devra prendre en compte les recommandations des différents acteurs du monde des médias.

Juger les œuvres de façon longitudinale

Pour lui, il s’est également agi, au cours de cette rencontre qui aura duré une journée, de réfléchir sur comment juger les productions journalistiques de façon longitudinale. « Un autre élément de faits fort (NDLR : relevé lors de la 20e édition des Galian) a été le fait que nous jugeons les Galian sur une œuvre. Alors que le journalisme est un travail sur le continu et que certains d’entre nous, dans nos rédactions, travaillaient pour faire une œuvre Galian qui allait être primée. Donc, nous devons voir aujourd’hui comment nous pouvons, de façon plus longitudinale, évaluer le travail journalistique. Il est clair que nous ne pouvons pas le faire pour toutes les œuvres en compétition, mais nous devons trouver des moyens pour qu’il y ait une récurrence, soit en demandant un dépôt régulier en ce qui concerne certains genres journalistiques, notamment les comptes rendus et autres, soit en demandant un suivi, notamment pour ce qui est des présentateurs, des émissions de débat durant toute l’année afin, justement, que sans être inscrit, ou sans être candidat, un certain nombre de genres journalistiques puissent être jugés parce qu’ils sont accessibles directement aux populations », a-t-il expliqué. Pour le ministre Rémis Fulgance Dandjinou, une fois ces défis relevés, il s’agira de procéder au lancement de l’arrêté des Galian. « Nous souhaitons pouvoir lancer l’arrêté des Galian, le 1er septembre prochain. Et nous voulons que les gens sachent qu’à cette date et jusqu’au 30 avril, (…) toutes leurs productions, toutes leurs parutions seront suivies et analysées afin que nous puissions, courant mai ou début juin, programmer la 21e édition des Galian », foi du ministre Rémis Fulgance Dandjinou.

Mamouda TANKOANO