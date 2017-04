Goundrin : Simon Compaoré rencontrera bientôt les Kolgwéogo

Simon Compaoré, ministre de la Sécurité intérieure, a envoyé des émissaires à Goundrin, quartier de l’arrondissement 10 de Ouagadougou, le lundi 10 avril dernier. Il s’est agi pour les émissaires de rencontrer le groupe d’autodéfense, kolgwéogo de la zone et lui annoncer une visite du ministre de la sécurité prévue pour le 23 avril 2017. Selon nos informations, les kolgwéogo de Goundrin sont en passe de démanteler un réseau de délinquants qui sévissent dans la zone et ses environs. D’ailleurs, la création du groupe d’autodéfense à Goundrin, fait suite à l’insécurité qui prévaut dans la zone. A titre d’exemple, au moins six femmes auraient été tuées à coups de pierres. De sa date de création jusqu’à ce jour, environ 200 délinquants ont été arrêtés par ce groupe dont les premiers responsables dénoncent une « protection » dont jouiraient les délinquants auprès des services de l’Etat. Ils plaident pour que les autorités soient plus regardantes sur le triste sort des victimes que sur les droits de leurs bourreaux.