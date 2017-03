GREGOIRE NONGO TRAORE, SG DU SNAID : « L’argent existe dans ce pays et peut être mobilisé pour le bonheur du peuple »

Depuis le 20 mars, le Syndicat national des agents des impôts et des domaines est en grève et ce, jusqu’au 24 mars 2017. 24 heures après l’entrée en vigueur du mot d’ordre de grève, soit le 21 mars dernier, les membres du syndicat ont rencontré les Hommes de médias, à la Bourse du travail de Ouagadougou. A ces derniers, le SNAID a donné les raisons pour lesquelles les agents des impôts et des domaines observent encore un arrêt de travail.

C’est un secret de Polichinelle d’affirmer que la pomme de discorde entre les syndicalistes et le gouvernement reste la question de la disponibilité des ressources financières. En effet, face aux nombreuses revendications des syndicats, le gouvernement a toujours brandi la thèse de « l’insuffisance des ressources ». Mais, le gouvernement manque-t-il vraiment de moyens financiers pour satisfaire les revendications des travailleurs ? « Non », a répondu le Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID), le 21 mars dernier, lors de sa rencontre avec la presse. « L’argent existe dans ce pays et peut être mobilisé pour le bonheur du peuple », a estimé le SG du SNAID, Nongo Grégoire Traoré. Selon lui, le manque de ressources financières invoqué à longueur de journée par le gouvernement, est juste un discours politique qui cache à peine l’absence de volonté de s’attaquer aux problèmes des travailleurs. Cela, toujours selon le SG, en posant des actes visiblement contraires à toute volonté politique de mobilisation optimale des ressources. De la disponibilité des ressources, le SNAID a indiqué qu’à titre d’exemple, la Direction générale des impôts n’a pu recouvrer que 24 millions de F CFA sur une prévision annuelle de plus d’un milliard de F CFA au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties instituée en 2016. Aussi, les recettes qui devraient provenir des reliquataires de l’Etat au 31 décembre 2016, étaient de l’ordre de 600 milliards de F FCA avec plus de 500 milliards de F CFA dûs par les grandes entreprises. Le SNAID pense également que des exonérations injustes et contraires aux dispositions fiscales sont accordées à certaines entreprises à des coûts de milliards de F CFA. « C’est le cas de l’entreprise chargée de la construction de l’échangeur du Nord », a révélé Nongo Grégoire Traoré. Et le SG du SNAID d’ajouter que des centaines de milliards de F CFA sont perdus dans la fraude fiscale, avec la complicité des premières autorités du ministère. Là encore, le SNAID a fait des révélations.

« Un agent de recouvrement serait parti avec une somme de plus de 75 millions de F CFA »

« Un fraudeur fiscale du nom de Paulin Taspsoba a été débusqué en décembre 2016. Dans le cadre des enquêtes le concernant, rien que sur trois entreprises, plus de 3 milliards de F CFA ont été redressés sans qu’un franc ne soit recouvré. L’intéressé qui avait été déféré à la MACO est en liberté provisoire depuis début mars 2017, alors que les agents des impôts qu’il a dénoncés comme ses complices croupissent toujours en prison », a-t-il relaté. A entendre donc les membres du SNAID, cette fraude et les impositions inéquitables sont à la base du manque de ressources. Ce qui est encore plus grave, se sont-ils plaints, c’est de voir, à leur avis, le gouvernement cautionner les pratiques dont l’impunité des auteurs de fraudes, la caution à l’existence des zones à fortes potentialités non fiscalisées, la gestion opaque des recours, l’octroi des marchés publics à des amis au sein de la DGI, les nominations de complaisance de personnes peu compétentes et de moralité douteuse. « Le cas le plus récent est la disparition d’un agent de recouvrement à la direction des moyennes entreprises du Centre II, qui serait parti avec une somme de plus de 75 millions de F CFA», ont encore révélé les responsables du SNAID. Pour ce cas, le syndicat appelle les supérieurs hiérarchiques de l’agent en question à rendre compte. Tous ces actes d’ailleurs non exhaustifs, concourent à plomber les performances de la DGI. Partant de ce constat, le SNAID a donc invité le gouvernement à arrêter de faire du « dilatoire », de s’attaquer aux vrais problèmes afin de satisfaire à leurs revendications. Ces revendications, il faut le rappeler, sont, entre autres, des bâtiments de qualité, une dotation suffisante en carburant pour les sorties de terrain des agents, l’arrêt des nominations de complaisance et l’octroi d’une indemnité compensatrice de communication. Par ailleurs, les responsables du SNAID ont indiqué être satisfaits de la mobilisation et du suivi du mot d’ordre de grève sur tout le territoire qui est de l’ordre de plus de 90%.

Adama SIGUE