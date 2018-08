GREVE DES CHAUFFEURS : L’OTRAF et l’UCRB suspendues par le gouvernement

Après une rencontre entre responsables de l’Organisation des transporteurs routiers du Faso (OTRAF) et l’Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB) qui n’a pas fait fléchir les chauffeurs en grève depuis 4 jours, c’est le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, qui a patronné une rencontre en début d’après-midi hier, 28 août 2018, à la primature, avec les différents acteurs de la crise née de ce mouvement des chauffeurs. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre a annoncé la suspension temporaire des activités de l’OTRAF et de l’UCRB.

Quatre jours de grève des chauffeurs routiers ont suffi pour créer la panique et le désarroi chez les populations burkinabè, du fait du blocus du trafic routier consécutif à ladite grève. Une grève qui a créé de graves désagréments pour l’ensemble du pays, à entendre le Premier ministre. En effet, le mouvement de l’UCRB a occasionné de graves perturbations dans l’approvisionnement du pays en produits, notamment les produits pétroliers, sur l’ensemble des corridors, a rappelé Paul Kaba Thiéba. Une situation de nature à porter de graves préjudices à l’activité socioéconomique et à la sécurité nationale, ajoute-t-il. Dans la perspective d’un solutionnement du problème posé par l’UCRB, le gouvernement a entrepris des démarches de conciliation entre l’OTRAF et l’UCRB, qui ont abouti à la signature, le 27 août 2018, d’un procès-verbal d’entente. Ce protocole d’entente devrait conduire à la levée des blocus sur l’ensemble des corridors, selon le point de vue du chef du gouvernement. C’était sans compter avec la détermination des chauffeurs routiers qui avaient au départ exigé la démission du président d’une organisation qui n’est pas la leur, en l’occurrence l’OTRAF. Jusqu’en fin de soirée du 28 août, la situation n’avait pas évoluée positivement. Le blocus des corridors restait en l’état. Statu quo donc ! Mesurant la gravité de la persistance d’une telle situation sur l’approvisionnement du pays en produits pétroliers notamment et sur la sécurité du pays, relève le Premier ministre Paul Kaba Thiéba, le gouvernement a décidé de la suspension temporaire des activités des structures que sont l’OTRAF et l’UCRB. Dans la foulée, le Premier ministre a annoncé la mise en œuvre de mesures immédiates et appropriées pour le retour à l’approvisionnement régulier du pays sur l’ensemble des corridors. Les ministres concernés par la crise née de la grève des chauffeurs routiers ont été instruits par le chef du gouvernement de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, a conclu le Premier ministre. L’on s’attend sans doute à un début rapide de normalisation de la situation du pays, après cette sortie médiatique du chef du gouvernement. La brusque pénurie d’essence consécutive à la grève a été mal vécue au sein des populations dont certaines ont payé le litre d’essence à 1500 voire 2000 F CFA par endroits à Ouagadougou. Une situation qui rappelle la grève illimitée lancée par l’UCRB le 9 août 2017 et qui avait eu des conséquences désastreuses, en réaction aux propos du ministre de la Sécurité d’alors, Simon Compaoré, consécutifs aux échauffourées entre chauffeurs routiers et Forces de défense et de sécurité à Tenkodogo en son temps.

Lonsani SANOGO