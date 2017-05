GUEZOUMA SANOGO, JOURNALISTE, à propos de son agression par un gendarme :

Notre confrère de la Radio nationale, Guézouma Sanogo, par ailleurs président de l’Association des journalistes du Burkina (AJB), a été physiquement agressé, le 12 mai 2017 à Kaya, par un gendarme lors de la cérémonie d’ouverture de la Journée nationale du paysan (JNP). Cet incident avait suscité le courroux des journalistes présents à cet événement, qui avaient décidé de boycotter la couverture médiatique de l’événement. Et depuis, les réactions s’amplifient sur la toile. Chacun y va de son commentaire. Mais que s’est-il exactement passé ce jour-là, pour qu’on en arrive là ? Le journaliste avait-il réellement franchi le cordon de sécurité ? Comment se porte-t-il ? Pour avoir des réponses à ces questions, nous avons tendu notre micro à la victime, hier 14 mai.

« Le Pays » : M. Guézouma Sanogo, comment vous portez- vous après votre agression du 12 mai dernier ?

Guéssouma Sanogo : Je me porte bien. Ça va. Depuis le jour même de l’incident, j’ai continué à travailler. Je n’ai pas déposé le micro et le stylo.

Dites-nous ce qui s’est réellement passé ce jour-là, pour qu’on en arrive à cette

situation ?

J’ai franchi une corde pour aller me soulager. Au retour, j’ai franchi la même corde sans que personne ne me dise qu’on ne passe pas par là. J’étais presque même arrivé à ma place, lorsque j’ai été interpellé par un gendarme qui était arrêté devant la corde. Il m’a demandé de ressortir parce qu’il est interdit de passer là-bas. Etonné, je lui ai répondu que j’étais pratiquement arrivé à ma place et que c’était inutile de ressortir. C’est à ce moment qu’il m’a rejoint et a commencé à tempêter sur moi. Il m’a donc bousculé premièrement, violemment. Je lui ai montré le badge que je portais au cou et il ne l’a même pas regardé. Il a alors continué à me bousculer jusqu’au niveau de la corde où il m’a violemment bousculé encore trois fois. J’étais tellement surpris que je ne m’en revenais pas. Et le temps que je me rende compte de l’ampleur de l’évènement, il m’a fait basculer à terre.

Ce qui veut dire que vous avez eu à lui présenter votre badge ?

Oui, j’ai bien brandi mon badge, mais il ne l’a même pas regardé. Même si je n’avais pas de badge, est-ce normal qu’un agent des forces de l’ordre qui est là pour la sécurité des personnes, puisse violenter un citoyen de la sorte ?

Quelle suite souhaiterez-vous donner à cet incident ?

J’y étais en mission. C’est quelqu’un qui m’a envoyé en mission. Donc, c’est lui que je regarde. Du reste, il y a des organisations professionnelles auxquelles j’appartiens et elles sauront quelle suite donner à cet incident. Sinon, pour le moment, personnellement, je n’ai pas encore décidé de la suite à donner à l’incident.

Propos recueillis par Mamouda TANKOANO