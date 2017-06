HADJ 2017 : Allez les pèlerins !

Bientôt, aura lieu le hadj 2017. Les pèlerins burkinabè, à l’instar des autres du monde entier, s’envoleront pour l’Arabie Saoudite, la Terre sainte. D’ores et déjà, le comité d’organisation est à pied d’œuvre pour que l’évènement soit un succès. Du reste, il a animé, le 15 juin dernier, un point de presse au cours duquel assurance a été donnée aux pèlerins que les choses sont déjà bien ficelées. Car, les inscriptions sont bouclées. Et les 7 963 places réservées aux agences de voyage ont été totalement consommées. Selon le président du comité de suivi, tout est mis en œuvre pour que tous les pèlerins qui se sont inscrits, puissent accomplir le 5e pilier de l’islam. J’ai applaudi personnellement à tout rompre, quand j’ai entendu une telle déclaration. Car, ce n’est pas gagné d’avance. Le chemin de la Mecque est parfois semé d’embuches au point que certains pèlerins, à leur corps défendant, sont amenés à y renoncer. En effet, de par le passé, on a vu des gens s’inscrire pour finalement se retrouver déçus. On a vu aussi des gens quitter leurs familles respectives pour la Mecque et dont la destination finale a été l’aéroport international de Ouagadougou. Abandonnés à eux-mêmes, ces derniers qui ne savent pas souvent à quel organisateur se vouer, retournent, le cœur serré, au village après avoir dilapidé le peu d’argent qu’ils avaient. Ces cas-là, il y en a plein au Burkina. Peut-être même que vous qui êtes en train de me lire avez été une de ces victimes. C’est donc pour cette raison que j’encourage le président du comité de suivi du pèlerinage à aller jusqu'au bout en faisant en sorte que tous ceux qui se sont inscrits, puissent voir leur vœu se réaliser. S’il réussit là où les autres ont échoué, je parie que le Burkina le lui revaudra et Allah le Tout-Puissant le comblera de grâces.

Je demande aux pèlerins de se montrer disciplinés

En tout cas, je sens que les lignes ont commencé à bouger. Les uns et les autres semblent avoir tiré leçon des erreurs du passé. A preuve, il ressort entre autres comme innovations, que le nombre des équipes sanitaires est passé de 12 à 15. Mieux, l’Etat burkinabè a consenti un effort considérable en investissant plus de 12 millions de F CFA contre 7 millions de F CFA dans l’approvisionnement des produits pharmaceutiques. Et ce n’est pas tout. Le coût du billet d’avion a connu une légère baisse. Car, de 2 201 070 F CFA, il est passé cette année à 2 171 720 F CFA. Certes, on pouvait encore mieux faire, mais cet effort consenti est déjà à saluer. Ce n’est pas rien. Ce sont là autant de progrès à encourager. Seulement, je veux attirer l’attention des organisateurs et agences de voyage sur un autre point important. C’est le suivi des pèlerins sur place en Arabie Saoudite. Je ne sais pas à qui incombe cette responsabilité, mais je ne veux pas qu’un pèlerin se retrouve abandonné à lui-même sur une terre inconnue. C’est ce qui explique parfois que certains pèlerins, de retour au pays, manquent à l’appel. Cela dit, je demande aussi aux pèlerins de se montrer disciplinés, une fois en Arabie Saoudite. Je le dis parce que des informations qui m’ont été rapportées, certains d’entre eux ne respectent pas les consignes qu’on leur donne, si fait que cela complique finalement la tâche à tout le monde. Ce qui n’est pas normal, surtout que bon nombre d’entre eux ne savent ni lire ni écrire. Je mets donc tous les acteurs en garde. Car, je veux d’un hadj propre, sans ratés ni couacs. En tout état de cause, quand viendra l’heure du bilan, on situera les responsabilités. L’avantage est que cette année, moi-même fou, je serai de la partie. Je ne tolérerai pas le moindre manquement. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent bien ! Je vais sévir !

« Le Fou »