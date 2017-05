HOPITAL YALGADO OUEDRAOGO : Sahel Industries offre de l’eau minérale et des poubelles aux patients

L’entreprise de production d’eau minérale, Sahel Industries a, dans le cadre du lancement de ses activités, offert une importante quantité d’eau minérale et des poubelles au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO). C’est Auguste Joel Nawinkpeon Somda, directeur du contrôle interne représentant le DG du CHU-YO, Bibia Robert Sangaré, qui a reçu ce don d’une valeur de 10 millions de F CFA des mains du Directeur général (DG) de Sahel Industries, Mahamadi Ouédraogo. C’était le 4 mai 2017 à Ouagadougou.

2 760 bouteilles, 6 950 sachets d’eau minérale naturelle « Sahel » et 5 poubelles, c’est la composition de ce don fait au CHU-YO par Sahel Industries. Selon Mahamadi Ouédraogo, à travers ce don d’une valeur de 10 millions de F CFA, Sahel Industries entend témoigner sa compassion à l’endroit des malades du CHU-YO et leur souhaiter un prompt rétablissement. Ce geste de solidarité à l’endroit des patients du plus grand centre hospitalier de la région du Centre, ne s’est pas arrêté là. En effet, cette société de production d’eau minérale qui se veut citoyenne, a procédé à l’ouverture d’un point de distribution de ses produits à prix social au sein du CHU-YO. Toute chose qui lui permettra de contribuer auprès du CHU-YO, à donner de la santé à ses patients. A en croire le DG Mahamadi Ouédraogo, toujours dans son élan de solidarité, Sahel Industries compte effectuer dans les jours à venir, d’autres dons aux centres hospitaliers d’autres régions du pays. Toutefois, pour l’heure, le DG invite d’autres structures à emboîter le pas à Sahel Industries. Comblé, le directeur du contrôle interne du CHU n’avait qu’un seul mot à la bouche : « merci ». Pour lui, ce don vient à point nommé, quand on sait qu’il intervient dans cette période de chaleur où les besoins en eau se multiplient. Et au regard de son importance, le don de ce liquide précieux constitue pour le directeur du contrôle interne, un grand symbole entre les deux structures. A l’entendre, cet acte constitue le début d’un partenariat entre le CHU-YO et Sahel industries. A noter que ce don s’inscrit dans le cadre du lancement des activités de Sahel Industries.

En rappel, Sahel Industries est une jeune entreprise spécialisée dans l’extraction, le traitement et le conditionnement d’eau minérale en bouteilles et en sachets, sous la marque « Sahel ». A en croire le DG, extraite en grande profondeur du sous-sol de Koubri, Sahel est une eau richement minéralisée qui permet de combler les besoins journaliers de l’organisme en sels minéraux. Elle est disponible en bouteilles de 1,5 l, 0,60 l, 0,33 l et en sachets de 50 cl.

Rahamatou SANON (Collaboratrice)