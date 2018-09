HYGIENE ALIMENTAIRE : Pourquoi faut-il se laver les mains ?

Il s’agit d’un geste d’hygiène essentiel de la vie quotidienne car les mains sont constamment au contact des éléments de l’environnement extérieur, peuplé de micro-organismes et de salissures en tous genres qu’elles contribuent à véhiculer.

Une hygiène régulière et soigneuse des mains permet de réduire les risques de transmission ou de contamination.

Concrètement, cela diminue les risques d’intoxications alimentaires, notamment de désagréments intestinaux (diarrhées, vomissements, ...)

Ainsi, quelques précautions suffisent à améliorer l’hygiène et à éviter les troubles digestifs si désagréables ; il suffit de suivre quelques recommandations très simples.

Quand et comment faut-il se laver les mains ?

Les moments où il est nécessaire de se laver les mains :

- Dès que l’on rentre chez soi.

- Avant et après s’être occupé d’un nouveau-né ou d’un bébé (et surtout après l’avoir changé).

- Après être allé aux toilettes.

- Avant de préparer à manger.

- Fréquemment au cours de la préparation des repas, notamment avant de manipuler des aliments qui seront mangés sans cuisson préalable ou des aliments souillés (végétaux avec de la terre), après s’être mouché, avoir éternué, avoir toussé ou manipulé quelque chose de contaminant (poignée de porte, poubelle, déchets, téléphone…).

- Avant de passer à table.

- Après avoir pratiqué des activités salissantes (ménage, déménagement, bricolage, jardinage).

- Après avoir joué ou avoir touché des animaux.

- Après avoir sorti ou manipulé la poubelle.

La méthode recommandée

Utiliser plutôt un savon doux pour usages fréquents. L’eau utilisée doit être potable.

1. Se mouiller les mains à l’eau.

2. Déposer une dose de savon au creux de la main.

3. Faire mousser et frotter en insistant entre les doigts, sur le bord des mains, la paume, le dessus de la main et les ongles, sans oublier les poignets, et ce durant au moins 20 secondes.

4. Rincer abondamment à l’eau.

5. Se sécher les mains avec un essuie-main en tissu propre ou un papier à usage unique.

Si les ongles sont longs et souillés, effectuer un double lavage. Lors du premier lavage, utiliser une brosse souple, propre et savonnée pour brosser les ongles soigneusement jusqu’à élimination des souillures.

Laver une seconde fois les mains au savon doux, mais sans utiliser la brosse à ongles et les garder toujours propres.

NB : Pour réduire les risques de contamination via les ongles, tailler régulièrement les ongles.

Pour le séchage des mains, il est possible d’utiliser un torchon à condition que celui-ci soit exclusivement dédié au lavage des mains. Il sera changé autant que de besoin.

Les gels et lingettes antiseptiques peuvent être utiles mais ne remplacent pas le lavage des mains. Ils sont efficaces sur des mains préalablement lavées. Ils peuvent être utilisés ponctuellement (en cas de déplacement…) pour l’hygiène des mains à condition, pour les lingettes, de les jeter après leur utilisation, et en respectant, pour les gels, les mêmes règles que celles s’appliquant au lavage des mains nues.

Karim KOUDOUGOU, Biochimiste

E. mail : krmkdg@yahoo.fr