IL ETAIT TEMPS !

Le procès de l’affaire du charbon fin a débuté le 7 août 2019, à Ouagadougou. Douze personnes, Bolloré SA et IAM Gold Essakane sont poursuivis, entre autres, pour infraction de faux en écriture privée de commerce, d’usage de faux en écriture privée, de fraude en matière de commercialisation de l’or et d’autres substances précieuses, de blanchissement de capitaux en écriture privée de commerce. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps que s’ouvre le procès de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive. On espère finalement que toute la lumière sera faite sur ce dossier et que les responsabilités seront situées.