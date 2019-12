Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a procédé à la fermeture de cinq instituts suite à des suivis-contrôles effectués en 2017, 2018 et 2019. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mesure n’avait que trop tardé quand on sait que ces instituts fonctionnaient en toute illégalité, pour ne pas dire qu’ils conduisaient les apprenants à l’abattoir. Vivement donc que les autorités ouvrent l’œil et le bon !