IL ETAIT TEMPS !

A l’occasion de la relecture du Code électoral, les élus nationaux ont procédé à la suppression pure et simple du Sénat. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps, quand on sait que la mise en place annoncée de cette institution, sous l’ancien régime, avait fait couler beaucoup d’encre et de salive ; certains l’ayant jugée budgétivore. On ose donc espérer que bien des institutions subiront le même sort, tant elles paraissent, pour le moins, inutiles.