IL ETAIT TEMPS !

Dans un communiqué rendu public le 21 févier dernier, le ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale (MATDC) interpelle de nombreux partis et formations politiques hors-la-loi. Il s’agit de ces partis et formations politiques qui sont « hors délais quant à la tenue de leurs propres instances ou obligations statutaires ». Ce rappel à l’ordre était vraiment temps quand on sait que bien des partis politiques n’existent que de nom, tant le nombre de leurs militants ne peut même pas remplir une cabine téléphonique. Peut-être faudra-t-il, s’il y a lieu, aller plus loin en procédant à l’assainissement du paysage politique à travers la dissolution pure et simple des partis politiques fantoches.