IL ETAIT TEMPS !

Afin de minimiser l’impact socioéconomique sur les populations, que peuvent engendrer les mesures prises par les autorités pour lutter contre le coronavirus au Burkina, le président de Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dans son adresse à la Nation, a annoncé des mesures d’accompagnement. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment surtout dans ce contexte où la vie s’est presqu’arrêtée et où l’économie ne tourne plus. Gageons donc que toutes ces mesures seront mises en œuvre au grand bonheur des populations, notamment les couches les plus défavorisées pour lesquelles elles ont été prises.