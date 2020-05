IL ETAIT TEMPS !

Afin d’éviter la spéculation sur les prix des denrées de première nécessité, le ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat a initié des opérations de contrôle sur le terrain. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il était vraiment temps quand on sait que certains commerçants véreux profitent le plus souvent de la période de ramadan, pour augmenter injustement le prix de certaines denrées alimentaires. Vivement donc que ce genre d’opérations de contrôle s’inscrivent dans la durée !