IL ETAIT TEMPS !

Le projet de la loi portant révision du Code électoral soumis à l’appréciation de l’Assemblée nationale, a été finalement retiré. Le gouvernement dit privilégier la voie du consensus ce d’autant que nous sommes à quatre mois des élections présidentielle et législatives. Il était vraiment temps quand on sait que la Charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance interdit tout changement des règles du jeu à moins de six mois des échéances électorales. A moins que cela ne fasse l’objet d’un consensus de la part de la classe politique.