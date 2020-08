IL ETAIT TEMPS  

Lors de ses échanges directs avec les Forces vives du Houet, le Premier ministre, Christophe Marie Joseph Dabiré, a informé l’opinion locale et nationale que le gouvernement a décidé de construire l’Hopital de référence nationale de Bobo-Dioulasso sur un autre site et non en déclassant la forêt de Kua. De quoi apporter du baume au cœur de bien des gens qui craignaient un impact environnemental d’envergure. En tout cas, il était temps, surtout quand on connaît la polémique qu’avait suscitée l’annonce du déclassement de la forêt de Kua.