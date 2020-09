IL ETAIT TEMPS

Le 3 septembre dernier, s’est tenu à Ouagadougou, sous le haut parrainage du Premier ministre, Christophe Dabiré, le premier conclave national sur l’industrie et le commerce, conjointement organisé par le ministère du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat et la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso. L’un des objectifs de ce conclave était de réunir les industriels et les commerçants autour d’une même table à l’effet de trouver une solution durable au problème de mévente que connaissent nos produits locaux. Il était vraiment temps, pour ne pas dire que le péril valait bien… un conclave.