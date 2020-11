IL ETAIT TEMPS !  

Dès le début de la campagne en vue des élections couplées de novembre 2020, on voyait placardées vaguement, des affiches à l’effigie des candidats, même sur des espaces non autorisés que sont, entre autres, les poteaux de signalisation, les murs d’établissements scolaires et sanitaires et les murs des cimetières. Mais très vite, les autorités municipales ont tapé du poing sur la table en procédant au décollage de ces affiches sauvagement placardées. Ce qui fut fait par endroits. Il était temps que prenne fin une telle pagaille. Car, contrairement à ce que pensent certains, la campagne électorale n’est pas une période de non-droit.