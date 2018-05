INFOS JEÛNE : Avantages et mérites du jeûne

En Islam, le jeûne musulman peut être subdivisé en trois degrés et comporte non seulement d’innombrables avantages et bienfaits : physique, social et économique, mais aussi des mérites spirituels. Le mois de ramadan est donc très important pour tout musulman.

Le jeûne fut prescrit le lundi 2 du mois de Chaa’bane (8e mois lunaire) en l’an II de l’hégire ou 624 de l’ère chrétienne. Cependant, le mois de Ramadan fut choisi par Dieu pour devenir le mois du jeûne musulman parce que c’est au cours de ce mois que le Saint Coran fut descendu du «Lawhé Mahfouz » (table gardée) au ciel le plus bas, et de là, il a révélé par fragment et par circonstance sur une étendue de 23 années à partir de 611 de l’ère chrétienne. « Le mois du jeûne est le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne ! » Verset 185 du chap.2. La récompense et le châtiment du jeûne tiennent une place si importante que selon le Prophète(Pslf), Dieu le Tout Puissant, sans définir à l’avance la récompense et la punition du jeûne a dit : « le jeûne me concerne et je fournirai moi-même sa rétribution et son châtiment ».

Les différents degrés de jeûne

Pour certains savants, le jeûne peut être subdivisé en trois catégories ou degrés auxquels les musulmans doivent prêter attention. Le premier est le jeûne légal ou le jeûne des débutants. Il consiste en ce que l’estomac jeûne et que l’on s’abstienne de ce qui est mentionné dans les manuels de jurisprudence comme annulant le jeûne. Autrement dit, c’est l’abstinence des désirs du ventre et du sexe qui se manifeste par l’arrêt volontaire du rythme vital : boire, manger et coïter. Le jeûne du deuxième degré est le jeûne de la morale. Le jeûne d’akh-lâq ou moral requiert qu’outre l’estomac, les autres organes de sens jeûnent, tels que : les yeux, les oreilles, le nez, la langue et les membres. En d’autres termes, c’est l’abstinence des désirs de l’âme par la maitrise du regard par exemple sur ce qui est impudique et d’éloigner ses oreilles des paroles insolentes. C’est dans ce sens qu’il est rapporté qu’un jour le Prophète Mouhammad(Pslf), ayant entendu une femme qui faisait le jeûne injurier sa servante, a fait apporter de la nourriture et a dit à cette femme : « mange ! ». « Mais je fais le jeûne ! », protesta celle-ci. « Comment pourrais-tu prétendre encore accomplir le jeûne alors que tu viens d’injurier ta servante ? ». Le troisième degré est le jeûne mystique qui est la pure abstinence visant la purification du cœur. Il consiste en ce qu’outre le jeûne de l’estomac et des autres organes de sens, le cœur « jeûne » aussi. C’est-à-dire s’abstenir des pensées vaines. Autrement dit qu’on veille : à ce que le cœur et la jalousie ne s’embrasent pas, à ce qu’il ne s’envisage pas avec la méfiance, à ce qu’il ne s’attise pas avec l’orgueil, à ce qu’enfin le cœur ne dispense d’attention à tout autre qu’Allah le Très haut. Lorsque la spiritualité du croyant atteint ce degré, on comprend alors pourquoi Dieu dit qu’Il est « plus proche de l’Homme que sa veine jugulaire » (Coran, verset 16 du Chap. 50). Le jeûne de tout croyant débute par le jeûne légal pour se terminer par le jeûne mystique. Tel est le but du jeûne.

Les avantages du jeûne

Le jeûne musulman contient d’innombrables avantages dont les principaux sont : sur le plan physique, le prophète Mouhammad (Pslf) a dit : « Jeûner et vous acquerrez la santé ». De nos jours il est démontré scientifiquement que le jeûne a des effets bénéfiques sur la santé par exemple du cœur, des intestins, l’obésité et l’hypertension. Il permet non seulement la mobilisation des réserves de l’organisme, notamment les graisses, mais aussi la stimulation du renouvèlement cellulaire. Sur le plan social, le jeûne cultive l’union et amène la paix, l’amour à travers la tolérance qui devient la règle entre les hommes ; puisque le jeûneur s’abstient des injures, des propos malveillants, des manquements et des turpitudes. Il habitue la société à plus de justice, de charité, d'égalité. Il permet aussi de jeter un regard consolateur sur les pauvres, les nécessiteux et les orphelins. « Quiconque nourrit un jeûneur verra ses péchés pardonnés et sera préservé de l’Enfer. Il recevra la même récompense que le jeûneur, sans en diminuer sa récompense », a dit un Hadith. Sur le plan économique le jeûneur, en principe, mange sobrement aux repas de l’aube (Sahour) et de la nuit (Ifthâr). Ce qui veut dire que les dépenses vivrières du jeûneur se réduisent. Ce qui lui permet d’économiser et de penser aux nécessiteux.

Les mérites du jeûne

Le mois de Ramadan dépasse tous les mois en bienfaits. Pour cause, il est rapporté que le Prophète (PSLf) a dit : «La première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'Enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du Paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle : "Ô toi qui veut du bien, accours ! Ô toi qui veut faire du mal, cesse !" Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir ALLAH sauve de l'Enfer un certain nombre de croyants." Selon un hadith, il est dit : « En vérité Satan circule dans le corps du fils d’Adam comme circule le sang : dès lors, amoindrissez son flot par le jeûne ». Autrement dit, le jeûne ferme l’accès de Satan au cœur de l’Homme. Le jeûne permet de goûter la joie de l’obéissance à Dieu. Ensuite, si dans les autres mois lunaires, l’homme nourrit plus son corps que son âme, alors le mois de Ramadan est pour lui le printemps de son développement spirituel afin de lui permettre d’être « maître de soi-même ». Sans oublier qu’un propos prophétique dit que, « celui qui jeûne un jour pour l'amour d'ALLAH, sera éloigné du feu, de la distance parcourue en 70 années ». Et que, l’haleine qui vient de la bouche d’un jeûneur est préférée pour Dieu à l’odeur du musk. Maintenant, le summum des bienfaits et mérites du jeûne est le Paradis. Il est rapporté à ce sujet que : « l’une des portes du Paradis s’appelle « Ar-rayyane » (la porte des rafraîchissements) et seuls les jeûneurs seront autorisés à y entrer. On dira où sont les jeûneurs ? Le jour de la résurrection. Ils se lèveront. Après leur passage, cette porte sera fermée ». Le jeûne permet à l'homme de tester son endurance, sa volonté, sa crainte d'ALLAH et surtout le piété qui est le fondement du jeûne. Un autre Hadith relève que le jeûne intercédera pour une personne le jour du jugement dernier, et dira, “Ô Seigneur ! Je l’ai privé de nourriture et de ses plaisirs physiques durant la journée, donc permettez-moi d’intercéder en sa faveur.” Les musulmans doivent avec un mois de jeûne recréer en eux les bases de la dévotion et de la pitié.

Hamadi BARO (Collaborateur)

COMPREHENSION

Répondez par vrai ou faux

- L’interruption du rythme vital est le but visé par le jeûne ;

- le jeûne ferme l’accès de Satan au cœur de l’Homme ;

- Dieu n’aime pas l’haleine qui vient de la bouche d’un jeûneur ;

- La porte des rafraîchissements (Ar-rayyane) est réservée uniquement aux jeûneurs.

INVOCATION DU JOUR

Ce n’est pas une obligation, mais une recommandation à lire chaque jour en arabe ou en français, et à n’importe quel moment ; mieux, après la prière du matin.

1er Jour (Jeudi)

« Ô Allah, fais que mon jeûne soit, en ce mois-ci, accepté comme le jeûne de ceux dont le jeûne est acceptable pour Toi, que mes actes d'adoration soient acceptés comme les actes accomplis par les bons adorateurs. Réveille-moi, en ce mois-ci, du sommeil des oublieux, pardonne-moi, en ce mois-ci, mes péchés, ô Seigneur de l'univers et amnistie-moi, ô Pardonneur des malfaiteurs ».

Source : Mafâtihoul Djinâne d’Abbas Qoummi

HADITH DU JOUR

Il est rapporté que lors du dernier vendredi du mois de Chaa’bane, le Saint Prophète (Pslf) a déclaré au sujet de la grandeur et de la valeur « du mois de Dieu » ceci : « Ô gens, le mois de Dieu est venu vers vous, vous apportant abondance, miséricorde et pardon ».

QUESTION-REPONSE

Q : Une femme enceinte, qui ne sait pas si le jeûne nuit au fœtus, doit –elle jeûner ?

R : Si elle craint que le jeûne ne nuise au fœtus, et si la crainte a un fondement raisonnable, alors elle doit le rompre. Si ce n’est pas le cas, alors elle doit jeûner.

Source : Principales Fatwas de l’Ayyatollah Ali Khamenei

LES PRIERES SUREROGATOIRES (NAWAFIL) DURANT LA NUIT

2e Nuit (de Jeudi à vendredi) 4 Rakas (unités) : Fatiha (1 fois) + le Chapitre 97 (10 fois)

NB : On lance le Salam après chaque 2 Rakahs. A défaut des sourates indiquées, on peut réciter les sourates (chapitres) qu’on connaît, ou qu’on maîtrise, et même se contenter du nombre de rakah qu’on a pu faire.

Source : Mafâtihoul Djinâne d’Abbas Qoummi