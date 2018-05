INFOS JEUNE : Le jeûne : une pratique religieuse universelle

« Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu ». Ce passage coranique témoigne que le jeûne a été pratiqué par des communautés qui ont précédé l’avènement de l’Islam.

Obligation cultuelle et individuelle, le jeûne du mois de Ramadan prend l’allure d’un phénomène collectif qui se ressent dans toute société où vivent des musulmans. Faisant ainsi du jeûne un des aspects saillants de l'Islam, alors que, comme le dit le Saint Coran, il n'est pas une nouveauté religieuse. Il a été pratiqué depuis la nuit des temps. Le jeûne a déjà été prescrit aux nations et aux Prophètes qui ont précédé l’Islam, en témoigne ce passage coranique : « Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu » (Verset 183, chap.2). Le savant AI-Zamakh-charî citant l’Imam Ali (psl) rapporte que le premier homme à jeûner fut Adam. Selon Abbas, cité par Al-Qummi, le Prophète David jeûnait un jour sur deux, son fils Salomon (Souleymane), trois jours au début de chaque mois, trois jours au milieu du mois et trois jours à la fin du mois ; Issa (Jésus-Christ) jeûnait presque tout le temps, et sa mère Marie, deux jours sur trois. Diverses formes de jeûnes sont également signalées dans les Evangiles et la Thora ; et l'histoire témoigne par exemple que les Sabéens (de Harat) observaient un jeûne de trente jours, et que les Mecquois d’avant l'Islam observaient eux aussi le jeûne.

Le jeûne tout au long de l'histoire

De nos jours, le jeûne reste une pratique religieuse observée par les adeptes de bon nombre de religions. Si les Juifs jeûnent un jour par an, les plus pratiquants les lundis et les jeudis en souvenir de Moïse, certains chrétiens continuent d'observer le Carême, lequel consiste en une période de 46 jours d'abstinence et de privations entre le Mardi Gras et le jour de Pâques, pendant laquelle, à l'exception des dimanches, on jeûne. Dans l'Hindouisme, certains adeptes de cette religion jeûnent en diverses occasions religieuses. Il en est de même dans le Boudhisme avec les moines. La constance de la pratique du jeûne tout au long de l'histoire de l'humanité montre qu’il est très bénéfique, sinon un bien nécessaire pour l'Homme. Il importe de noter qu’en Islam, le jeûne ne consiste pas en une simple privation alimentaire, mais en l'observation d'un ensemble de prescriptions d'ordre alimentaire, physique, spirituel et moral qui touche le comportement du jeûneur et transforme ses habitudes dans la société.

Hamadi BARO (Collaborateur)

L’INVOCATION DU 8e JOUR (JEUDI)

Invocation pas obligatoire, mais recommandée à lire chaque jour, après n’importe quelle prière ; mieux, durant nos doas de la prière du matin.

« Ô Allah, pourvois-moi, en ce mois-ci, de la faveur d'être bon envers les orphelins, généreux envers les affamés, répandeur de la paix et compagnon des vertueux, par Ta bienveillance, ô Refuge de ceux qui espèrent.»

HADITH DU JOUR

Le mois de ramadan et les Livres divins

« La Torah (de Moïse) fut révélée le sixième jour du mois de Ramadan, l’Evangile (de Jésus) durant la douzième nuit, les Psaumes (de David) lors de la dix-huitième nuit et le Coran lors de la Nuit d’al Qadr (Destin)», Hadith rapporté par l’Imam Çâdiq (psl).

LES PRIERES SUREROGATOIRES (NAWAFIL)

9e nuit (jeudi à vendredi) 6 rakas (entre Maghrib et Ichâ’i) : Fatiha + 7 fois Ayyatoul qoursi. Après le salam dire « Allahoumma soilli alâ Mouhammad wa âli Mouhammad » (50 fois).

NB : On lance le salam après chaque 2 rakas.

QUESTION-REPONSE

Le voyageur doit-il observer le jeûne ? Le Prophète Mouhammad (Pslf) a dit : « L’observation du jeûne pendant le voyage n’est pas une bonne action ». L’Imam Çadiq (psl) explique que « si tu écourtes ta prière, tu devras aussi rompre le jeûne ».

COMPREHENSION

Répondez par vrai ou faux

1- le jeûne ne consiste pas en une simple privation alimentaire ;

2- le Prophète David (Psl) jeûnait un jour sur trois ;

3- Diverses formes de jeûnes sont également signalées dans les Evangiles et la Thora ;

4- les Juifs jeûnent un jour par trimestre.