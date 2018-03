INFRASTRUCTURES ENDOMMAGEES A GAOUA : Le ministre Eric Bougouma sur le terrain pour constater les dégâts

Après la pluie du 24 février 2018, certaines infrastructures réalisées dans le cadre du 11-Décembre 2017 ont été endommagées. Pour constater de visu ces dégâts, le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, est allé sur le terrain. C’était le lundi 26 févier dernier. Il a rassuré la population quant à la qualité des travaux.

C’est en compagnie des responsables des différentes entreprises, les missions de contrôle et de l’agence d’exécution des travaux que le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma a procédé, le lundi 26 février dernier à l’évaluation des dégâts causés par la pluie du 24 février sur les infrastructures réalisées dans le cadre du 11-Décembre 2017. « Nous avons décidé cela très rapidement compte tenu des informations qui circulaient çà et là sur le fait qu’il y avait des dégradations sur les infrastructures du 11- Décembre. Nous sommes venus pour constater de nous-mêmes ce qu’il y a sur le terrain », a dit le ministre Eric Bougouma. Sur le terrain, il a pu constater les dégâts qui sont surtout dus à un défaut d’évacuation des eaux. « Nous avons constaté des affouillements aux abords des caniveaux et de quelques dalots qui ont entrainé des érosions de talus qui sont en fait normal », a laissé entendre le ministre. Heureusement, la chaussée n’a pas été touchée. Ces dégradations s’expliquent par le fait que les caniveaux ne sont pas curés et des travaux de protection restent à faire a expliqué le DG par intérim de l’Agétib, Charles Noël Kiéma. Le ministre des Infrastructures rassure en ces termes : « J’ai longuement discuté avec les techniciens. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Dès lors que nous avons constaté ces éléments à finaliser et que la réception provisoire n’a pas encore eu lieu, nous avons invité les entreprises, les missions de contrôle et l’agence d’exécution, à corriger les défauts et achever les travaux» a-t-il dit.

Pour le maire de la commune Gaoua, Fiacre Kambou, cette première pluie est un test. «La ville de Gaoua a enregistré une pluie d’environ 90 mm d’eau dans la nuit du vendredi au samedi, ce qui a permis de tester la ténacité de certains ouvrages ». Pour lui, cette visite en compagnie du ministre, des responsables d’entreprises, et de l’Agétib permet de rassurer la population quant à la situation actuelle des routes. « Les infrastructures du 11- Décembre se portent bien et les entreprises sont toujours là. Les travaux ne sont pas encore réceptionnés. On va faire ce qu’il faut pour assurer la pérennité des ouvrages ». Cependant, il souhaite que les entreprises fassent vite parce que les pluies sont précoces dans la région. La pluie du 24 février a également endommagé des maisons aux abords des voies.

Dar Flavien DA (Correspondant)