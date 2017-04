INTERPELLATION DE PRESUMES TERRORISTES DANS LE SAHEL : Le SYNAPEP-B félicite les FDS

Le Syndicat national des personnels des enseignements préscolaire, primaire et post-primaire au Burkina Faso (SYNAPEP-B), tout en condamnant les dernières attaques terroristes perpétrées dans le Sahel burkinabè, félicite les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui, naguère, ont mis hors d’êtat de nuire une vingtaine de personnes qui s’adonnaient à des activités djihadistes. Lisez plutôt !

Le 20 mars 2017, un communiqué émanant de la Direction de la Communication et des Relations Publiques des Armées, et paru dans les médias, nous a appris que ce même jour aux environs de 11h 10mn, le détachement militaire de Nassoumbou, localité située à 45 km au Nord de Djibo, a essuyé des tirs de harcèlement provenant d’individus non encore identifiés. Ces tirs qui sont tombés dans les environs du camp, ont légèrement blessé un soldat du détachement. Par ailleurs, dans la nuit du 19 au 20 mars toujours, un gendarme burkinabè a été blessé lors d’une embuscade à Petéga, à 25 km de Djibo, nous informe l’Agence d’information du Burkina (AIB). C’est avec consternation que le Syndicat national des personnels des enseignements préscolaire, primaire et post-primaire du Burkina Faso (SYNAPEP-B) condamne ces énièmes attaques qui portent une fois de plus atteinte à la souveraineté et à l’intégrité de notre pays. Toutefois, le SYNAPEP-B se réjouit des

actions salutaires menées par nos FDS, notamment le Groupement des forces anti-terroriste (GFAT) et la gendarmerie deux jours après, qui ont permis de mettre hors d’état de nuire, plus de 18 personnes qui s’adonnaient à des actes de terrorisme dans la zone. Notre syndicat soutient et félicite nos FDS et les encourage à plus de professionnalisme, d’engagement et de patriotisme. Il félicite également les autorités en général, et celles en charge de la sécurité en particulier, pour le travail remarquable qui est en train d’être mené tout en les interpellant à toujours doter nos forces de défense et de sécurité de moyens nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.

A nos FDS comme à l’ensemble du peuple burkinabè, il nous plait de rappeler que depuis nos ancêtres à nos jours, notre nation qui n’a jamais connu la honte, a toujours relevé les défis qui se sont présentés à elle. L’échec du coup d’Etat perpétré par des forces du mal en septembre 2015 est un cas illustratif. L’histoire vraie qui nous est contée, des chefferies peuls du Jelgoji, des émirats du Liptako et du Yaaga, du Gwiriko, des peuples de l’Ouest et du Sud, du moogo, des royaumes du gulmanceba, etc., nous enseigne que tous les Burkinabè, autant que nous sommes, sont issus d’ancêtres dignes, valeureux et courageux. Les morts n’étant pas morts, nous rappelons à tous et à chacun, surtout à nos FDS que nos aïeux nous regardent actuellement et nous invitent à faire mieux qu’eux, c'est-à-dire à résister courageusement, ensemble et de la meilleure des manières à l’ennemi, qui cherche absolument à fragiliser notre démocratie naissante et à empêcher la construction d’un nouveau Burkina Faso qui répond aux aspirations d’un peuple insurgé.

Dans cette dynamique, nous lançons un appel citoyen à toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso d’ici et d’ailleurs, à un changement de comportement, à mettre de côté les différences et les querelles idéologiques et à se mobiliser comme un seul homme auprès de nos FDS afin d’assurer notre victoire. Nous appelons aussi nos frères et sœurs burkinabè déjà engagés aux côtés de groupes terroristes à revenir se faire pardonner et à rejoindre la grande famille des Burkinabè, hommes intègres qu’ils sont, afin qu’ensemble, nous construisions un Burkina Faso digne, stable, prospère et respecté et où il fait bon vivre.

Vive le Burkina Faso

Vive le peuple burkinabè

Courage et soutien à nos FDS

Fait à Ouagadougou, le 22 mars 2017

Pour le SYNAPEP-B

Le Secrétariat général chargé de la communication, de la mobilisation sociale et des relations publiques.