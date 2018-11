JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES : 46 millions de F CFA à mobiliser pour 3 000 personnes

Le Burkina Faso en général et la ville de Ouagadougou en particulier font partie des 12 villes qui ont été retenues par le Saint père Pape François dans le monde, pour la célébration de la Journée mondiale des pauvres. Dans le cadre de cette célébration prévue le 18 novembre 2018, l’archidiocèse de Ouagadougou a tenu une conférence de presse le 5 novembre 2018 à l’archevêché de Ouagadougou. 46 millions de F CFA à mobiliser pour 3 000 personnes vulnérables.

C’est le cardinal Philippe Ouédraogo, Archevêque métropolitain de Ouagadougou, qui a animé la conférence de presse du 5 novembre dernier sur la célébration de la Journée mondiale des pauvres. D’entrée de jeu, celui-ci a précisé que c’est une Journée qui a été instaurée par le Pape François, pour être célébrée le 33e dimanche du temps ordinaire dans l’année liturgique catholique depuis 2017. « Un pauvre crie, le Seigneur entend », c’est le thème sous lequel sera célébrée cette journée. Un verset biblique tiré de Psaume 33,7 qui, selon le cardinal, appelle tous les Burkinabè à tendre la main aux pauvres et à les rencontrer pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui renforce le cercle de la solidarité. Selon toujours le cardinal, c’est une journée de réflexion sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’évangile et du monde contemporain. « Nous avons en projet d’offrir un repas et des kits de vivres dans une ambiance conviviale à 3 000 personnes indigentes, sans distinction de religion ni d’ethnie, avec la participation de 500 invités dans un esprit de partage à cette journée le 18 novembre au palais des Sports à partir de 11h », a laissé entendre le cardinal. Avant d’indiquer qu’en plus des catholiques, la journée connaîtra la participation des leaders musulmans, protestants et coutumiers. Car, a-t-il ajouté, c’est non seulement un moment qui invite à une rencontre authentique avec des milliers de frères et sœurs en situation de précarité, mais aussi une manière pour qu’ensemble, individuellement et communautairement, nous contribuions à changer notre monde en le rendant meilleur par le partage et la solidarité. Le cardinal a, au cours de cette rencontre avec la presse, souligné qu’un triduum de prière a été proposé par Rome, du vendredi 16 au dimanche 18 novembre. Et les messes des paroisses tiendront compte du contenu de ce triduum. Des prières seront organisées au niveau des CCB et des familles en faveur des pauvres. Pour l’organisation de cette journée, a confié le cardinal, environ 46 millions de F CFA devront être mobilisés. Pour ce faire, les chrétiens et hommes de bonne volonté sont sollicités pour soutenir l’initiative papale, soit en nature ou en espèces, en souscrivant, entre autres, aux comptes Ecobank N°141700036918, Mobicash N°53308464, Orange Money N°57844676.

Valérie TIANHOUN