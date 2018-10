JUBILE D’OR DE LA LONAB : La nationale du jeu de la chance se fait une cure de jouvence

La révélation de la nouvelle charte graphique de la LONAB (Loterie nationale burkinabè) a eu lieu le 24 octobre en début d’après-midi, dans la salle des fêtes de Ouaga 2000. A cette occasion, les responsables de la LONAB, ses agents, des patrons de presse et des responsables de services ont répondu présent pour assister à la révélation officielle de la charte au cours d’un déjeuner de presse. Le logo institutionnel et le logo des produits LONAB ont changé.

La nationale du jeu de la chance (LONAB) a une nouvelle charte graphique que son Directeur général, Simon Tarnagda, a révélée officiellement à la presse et aux partenaires de l’institution, le 24 octobre dernier. Un renouvellement de la charte graphique dans le souci de répondre aux exigences du moment, qui a coûté à l’institution la somme de 23 000 000 de F CFA, nous apprend-on. Le nouveau logotype institutionnel est constitué d’un canari stylisé (frappé des couleurs du drapeau national) portant une pièce dorée, en lieu et place de l’argent qu’on y voyait avant. Le retrait de l’argent est dicté par la BCEAO qui interdit la publicité avec l’argent exhibé, selon les explications du DG de la LONAB. L’étoile jaune au milieu est le signe du gagnant. Le canari, modernisé, garde la même vocation qu’avant. Faisant suite à un appel à candidatures lancé en mars 2018, le processus qui a conduit à la réalisation du nouveau logotype a connu la participation de plusieurs acteurs tant au plan interne de la LONAB qu’au plan externe avec l’implication de professionnels de la communication, selon les mots du DG, Simon Tarnagda. Plus qu’une évolution graphique, le logo vise à positionner l’institution comme un acteur important du paysage institutionnel économique du Burkina, selon les mots du DG. A travers cette charte graphique, le logo, les slogans, les couleurs, les polices, la typographie ainsi que les symboles connaissent un changement et seront utilisés sur différents supports pour les besoins de communication de l’entreprise. La charte graphique permet de garantir l’homogénéité, la cohésion et la communication au sein et en dehors de la LONAB, selon les explications de son DG. Le logo des produits tels FASO CASH et FASO PARI a aussi changé.

« Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso » Produits FASO PARI. Le slogan du PMUB demeure « la fortune en fin de course ». Le produit Espace Course en Direct a pour slogan « la fortune en direct ». Quant au PARI SPORTIF qui est un nouveau produit, son slogan est « la fortune au-delà du sport ». Pour le FASO CASH, les produits sont : TOMBOLA MINUTE PLUS, Télé Fortune et FASO LOTO avec pour slogans respectifs « grattez, grattez, y a l’argent dedans », « grattez, tournez et gagnez », « le rendez-vous de la chance ». Exit donc le slogan « les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière ». Désormais, le slogan est ceci : « les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso ». Cela, parce que tous ceux qui jouent et gagnent ne sont pas heureux, d’après le DG de la LONAB. Quelqu’un qui mise 100 000 FCFA et gagne 5 000 F CFA par exemple, n’est pas heureux gagnant, explique-t-il et l’entreprise travaille pour faire des gagnants. Quant au remplacement de « nation entière » par « Faso », Simon Tarnagda explique que le Faso, c’est la patrie et l’entreprise veut traduire par ce choix sa détermination à servir la mère patrie. « Faso » fait « plus fort » que « nation entière » ajoute-t-il, tout en indiquant que « la LONAB est au-devant des combats pour servir la patrie ». A l’occasion, la nationale des jeux du hasard a offert deux chèques d’une valeur totale de 62 399 000 FCFA au profit du district sanitaire de Do à Bobo-Dioulasso ( 42 399 000 FCFA) et le CHR de Koudougou qui ont connu des incendies il n’y a pas très longtemps. Une aide qui permettra, selon le DG de l’Office des soins, Dr Samba Diallo, à l’achat de matériel médico-technique. Le parieur Hamidou Ouédraogo, qui a gagné au « 4+1 » du 21 octobre dernier, a aussi reçu son chèque de 53 986 000 FCFA. Un gros travail de communication devra être fait pour faire comprendre le nouveau visuel de la LONAB au public burkinabè et repositionner l’entreprise comme « tête de liste » en matière de communication, selon le DG Simon Tarnadga.

Lonsani SANOGO