JUSTE KOUMARA LOGOBANA, SG DU SYNTAS  : « Nous ne voulons pas d’un dialogue creux »  

Le Syndicat des travailleurs de l’Action sociale (SYNTAS) a, le 26 juillet 2017, entamé une grève de 72 heures. Soutenu par la Confédération générale des travailleurs du Burkina (CGT-B), ce mouvement des travailleurs de l’Action sociale vise à amener les autorités à prendre en compte leur plate-forme minimale revendicative.

Réunis par dizaines, le 26 juillet dernier à la Bourse du travail de Ouagadougou, les travailleurs de l’Action sociale n’avaient qu’un seul objectif : demander la satisfaction de leur plate-forme minimale revendicative. Cette plate-forme de 8 points soumise aux autorités, a déjà fait l’objet d’une grève de 48 heures en décembre dernier. Selon Juste Koumara Logobana, SG du Syndicat des travailleurs de l’Action sociale (SYNTAS), si la même plate-forme a été reconduite point pour point, c’est parce que depuis lors, les rencontres que le syndicat a eues avec les autorités n’ont abouti à rien. C’est pourquoi, à l’entendre, ce 2e mot d’ordre de grève a été lancé. Le syndicat, a-t-il dit, veut passer à la vitesse supérieure. « Nous avons décidé de hausser le ton car l’autorité fait du surplace avec nous. Pourtant, si nous avons été patients, c’est pour lui permettre de réfléchir et de venir avec des propositions concrètes », a martelé le SG. Pour le syndicat, il est donc temps de laisser les tergiversations et de se pencher sérieusement sur la question afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des agents, afin qu’ils puissent atteindre de façon efficace les objectifs à eux fixés. « Le dialogue n’est pas rompu, mais nous pensons qu’il faut donner un contenu à ce dialogue. Nous ne voulons pas de dialogue creux », a soutenu Juste Koumara Logobana. Et d’ajouter qu’en cas d’insatisfaction de leurs revendications, le syndicat avisera et entreprendra les actions idoines pour faire entendre raison au gouvernement. Mais quid des points de revendications ? Ce sont, entre autres, a spécifié le SG, la résolution de la question de nominations de complaisance et le rétablissement de l’indemnité spécifique à leur corps. « Les points sont, entre autres, les nominations de complaisance. Nous avons demandé l’application effective et sans délai des conclusions des travaux du comité interministériel qui a réfléchi sur la reconstitution de la carrière des personnels des ex- garderies. Nous exigeons aussi le rétablissement de notre indemnité spéciale qui nous a été injustement supprimée en 2011 à la faveur de l’élargissement de l’indemnité de logement à tous les fonctionnaires. Nous demandons son rétablissement et son élargissement à toutes les autres catégories. Nous exigeons également la réhabilitation du domaine de l’éducation des jeunes enfants qui a été désorganisé avec la mise en œuvre du transfert du préscolaire et du post-primaire au MENA », a énuméré Juste Koumara Logobana. En outre, le syndicat entend profiter de cette grève qui va durer 72 heures pour former ses militants sur le thème : « Luttes syndicales : enjeux et perspectives ».

