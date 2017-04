KOUPELA : Des Koglwéogo protestent contre la condamnation de leurs camarades

Les Koglwéogo de Pouytenga et environnants, tels ceux du Boulgou, du Ganzourgou, du Namentenga, de Bittou, de Boulsa, de Fada, ont manifesté leur mécontentement le 30 mars 2017, à Koupéla, suite à la condamnation de leurs camarades par le TGI de Koupéla, le 28 mars dernier.

Partis de Pouytenga, ils étaient des centaines à se diriger vers Koupéla, vêtus de leur tenue kaki, certains à vélo, d’autres à moto ou encore à pied. Arrivés sur place, visages fermés, les Koglwéogo se sont dirigés premièrement chez Sa Majesté, le Naaba Yemdé de Koupéla. La cour ne pouvait contenir le monde. Comme message, les responsables, à même le sol, s’adresseront au chef par la bouche de leur SG, Saidou Bikienga : « Nous sommes venus vous faire part de la situation et vous demander d’intercéder et de montrer aux autorités que nous, Koglwéogo, sommes très déçus par rapport à la condamnation de trois de nos camarades par le tribunal de grande instance de Koupéla. Nous ne sommes pas contre la loi, ni contre quiconque. Seulement, nous demandons que l’on applique la vraie justice pour tous. Nous ne sommes pas d’accord pour une justice qui relaxe des voleurs et condamne des honnêtes citoyens, propriétaires. Nous allons marcher pacifiquement pour aller rencontrer le Haut-commissaire, lui faire part de notre mécontentement, lui dire également que les populations ne sont pas contentes de ce genre de procès et lui demander de transmettre notre cri du cœur au gouverneur de la région du Centre-Est ». Le chef de Koupéla a salué ses hôtes d’un jour et leur a dit ceci : « je pense que le Koglwéogo est une grande richesse pour Roch, et c’est une grande chance pour lui. En tout état de cause, si d’autres trouvent que votre action n’est pas bonne dans le cadre de la lutte contre le banditisme et le vol, faites alors un communiqué pour dire que vous abandonnez et on verra d’ici un mois ce qui va se passer… ». Rassurés du soutien du chef, ils se sont rendus à pied au Haut-commissariat, pour transmettre leur message. Là, une délégation de 12 personnes, composée de chefs coutumiers, et de responsables Koglwéogo, a été reçue par le Haut-commissaire, Auguste Kinda. Après un entretien de près d’une heure, le premier responsable de la province, en compagnie des forces de l’ordre, est allé à leur rencontre : « Je vous salue tous et je vous remercie pour votre pacifisme, car vous avez marché pacifiquement pour exprimer votre souhait. Je transmettrai fidèlement votre doléance au gouverneur et sûrement une réponse vous parviendra incessamment. ». Il faut remarquer que les marchés de Pouytenga et de Koupèla ont pris un coup, car beaucoup de boutiques sont restées fermées. Par ailleurs, les mécontents ont demandé le départ du CB de Pouytenga et le départ du procureur du TGI de Koupèla, car, selon eux, ces derniers seraient la cause de ce qui leur arrive. La seule question qui demeure est, celle de savoir si la condamnation des 3 Koglwéogo sera appliquée.

PAR SIDPASOLGDE

Photo 4 Kouraogo Guébrila, chef Koglwéogo de Bittou : « nous ne voulons plus d’une affaire Koglwéogo en justice