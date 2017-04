KUNDE 2017: De nombreuses stars africaines attendues

Le Commissariat général des Kundé était face à la presse le 19 avril 2017 à Ouagadougou. Objectif : donner les grandes lignes de la 17e édition des Kundé qui s’annonce riche en couleurs. Elle sera parrainée par l’épouse du président du Faso, Sika Bella Kaboré. Prestations d’artistes-musiciens du Burkina Faso et d’autres pays d’Afrique, défilé de mode, remise de trophées et dîner seront les grands axes de la nuit de distinction des meilleurs artistes qui se tiendra le 28 avril 2017 à la salle des Banquets de Ouaga 2000. Le comité d’organisation de l’événement continue de mettre les petits plats dans les grands pour offrir une belle soirée aux artistes-musiciens et au public burkinabè.

La 17e édition des Kundé se tiendra le 28 avril prochain dans la salle des Banquets de Ouaga 2000 à partir de 19h. Le Commissariat général des Kundé a animé à cet effet, une conférence de presse le 19 avril 2017 à Ouagadougou, en vue de donner les grandes lignes de ce rendez-vous annuel qui récompense les mérites des artistes. D’ores et déjà, il a indiqué que tout est pratiquement prêt. Des stars africaines seront de la partie. Don Jazzy, Tiwa Savage du Nigeria, Gadji Celi, le groupe de zouglou Révolution de la Côte d’Ivoire, Sidiki Diabaté du Mali et Zynab du Bénin sont, entre autres, les artistes qui ont déjà confirmé leur présence effective au pays des Hommes intègres. Au Burkina Faso, des artistes comme Floby, Hawa Boussim, Rovane et plusieurs autres artistes-chanteurs non moins talentueux montreront au public leur savoir-faire en matière de prestation musicale. En plus des prestations musicales, il y aura un défilé de mode à l’occasion. Plusieurs stylistes, à l’image de Koro DK Style, présenteront leurs plus belles collections et par ricochet leur savoir-faire. Avant de voir tout cela, le public aura le privilège d’accéder à la salle des Banquets en marchant sur un tapis-rouge qui lui sera majestueusement déroulé. Il aura également droit, comme d’habitude, à un dîner, le tout accompagné d’une dose d’humour. Cette 17e édition aura pour marraine Sika Kaboré, épouse du président du Faso. Au cours de cette nuit de distinction, 10 prix principaux et 5 prix spéciaux seront décernés aux artistes nominés dans les différentes catégories. Des Kundé d’hommage et des Kundé d’honneur seront également décernés au cours de la soirée.

Au lendemain de la nuit des Kundé, il est prévu un concert géant, avec à l’affiche des stars de la musique africaine. Ce concert est organisé à l’adresse des mélomanes burkinabè, afin de leur permettre de communier avec leurs stars internationales. Cette année, c’est le palais des Sports de Ouaga 2000 qui a été retenu pour abriter ce concert communément appelé After Kundé. Don Jazzy, Tiwa Savage, Koréde Bello, Sidiki Diabaté, Mix premier et 5 lauréats des Kundé sont les artistes qui feront le show prévu à cet effet. Le prix d’entrée au palais des Sports est fixé à 5 000, 10 000 et 15 000 F CFA.

Signalons que ce face-à-face avec la presse a permis à Salfo Soré dit Jah Press, Commissaire général des Kundé, de lancer un cri du cœur au nom de tous les promoteurs de projets culturels au Burkina Faso. Pour lui, si l’Etat ne fait rien, il sera difficile d’organiser des événements culturels comme les Kundé, puisque les partenaires et sponsors ne mettent pas suffisamment les moyens financiers à la disposition des initiateurs de projets culturels.

En rappel, Imilo Lechanceux, Idak Bassavé et Dez Altino sont les artistes en lice pour le Kundé d’Or 2017. Le successeur de Dicko Fils sera connu le 28 avril prochain.

Issa SIGUIRE