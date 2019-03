LA CITE SANS VERTU :

On ne le dira jamais assez. La consommation exagérée de l’alcool, expose à d’énormes risques. Car non seulement elle détruit notre santé, mais aussi elle contribue à nous ruiner davantage financièrement. Mais en dépit de tout, il s’en trouve des gens qui en font à leur tête si fait que, jour après jour, ils se saoulent la gueule alors même que leurs familles respectives manquent du minimum vital. C’est le lieu donc d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Car, comme on le dit, en toute chose, « l’excès nuit ».

Cicéron

A lundi prochain