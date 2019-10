LA CITE SANS VERTU

Un conseiller municipal du village de Omo, dans la province du Soum, a été froidement abattu le 24 octobre dernier par ceux-là que l’on appelle hommes armés non identifiés. Qu’a-t-il fait pour mériter un tel sort ? Difficile d’y répondre. Pour le moins, on sait que la plupart des conseillers municipaux dans les zones à risque, font l’objet d’assassinats ciblés parce qu’ils sont accusés de collaborer avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) constamment harcelées. Franchement, c’est un truisme de le dire : le Burkina Faso a mal à sa sécurité.

