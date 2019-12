LA CITE SANS VERTU

Alors qu’ils étaient en pleine séance de prière, les fidèles chrétiens de l’église protestante de Hountoukoura, dans la commune de Foutouri, dans la région de l’Est, ont été attaqués par des hommes armés non identifiés. Le bilan fait état de 14 personnes tuées, essentiellement issues d’une même famille si l’on en juge par leur patronyme. Ce qui fait dire à certains que cela ressemble à un crime planifié. Voyez-vous ? Le Burkina Faso n’a pas besoin de ça. Et les marchands de la violence qui courent encore les rues doivent savoir que tôt ou tard, ils seront démasqués et châtiés comme tels.

Cicéron

A lundi prochain