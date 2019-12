LA CITE SANS VERTU

La liberté d’expression signifie-t-elle liberté d’injure ? Assurément, non ! Malheureusement, certains ne l’ont pas compris si fait qu’ils n’hésitent pas à tenir des propos discourtois à l’encontre même des plus hautes autorités. C’est le cas, par exemple, de l’activiste Kémi Séba qui, le week-end écoulé, s’en est vertement pris au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, au cours d’une conférence. C’est le cas aussi de certains compatriotes qui se laissent aller à des excès de tous genres. En tout cas, c’est le lieu d’appeler les uns et les autres à plus de responsabilités. Car, comme on le sait, notre liberté commence là où s’arrête celle des autres.

Cicéron

A lundi prochain