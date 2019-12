LA CITE SANS VERTU

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019, une attaque d’envergure perpétrée par des hommes armés, a provoqué la mort de sept soldats et 35 civils, essentiellement des femmes, à Arbinda, dans la région du Sahel. Toute chose qui a indigné plus d’un. Car, on savait les terroristes sanguinaires mais on était loin d’imaginer qu’ils s’en prendraient à des êtres aussi vulnérables que les femmes qu’eux-mêmes utilisent souvent comme esclaves sexuelles. Franchement, c’est le comble de la bêtise, indigne d’une époque civilisée.

Cicéron

A lundi prochain