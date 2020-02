LA CITE SANS VERTU

Avec l’avènement des réseaux sociaux, l’on assiste de plus en plus à une certaine veille citoyenne. Tant et si bien que les citoyens ne manquent pas l’occasion de critiquer la gouvernance du régime en place. Ce qui n’a rien de mauvais puisque cela participe de la bonne gestion de la cité. Seulement, là où le bât blesse, c’est que certains en font de trop si fait qu’au lieu de critiquer objectivement, il y en a qui font dans la délation et dans la basse injure. Toute chose qu’il faut déplorer d’autant que cela ne nous fait pas avancer. Or, la force de la critique, c’est de faire bouger les lignes.

Cicéron

A lundi prochain