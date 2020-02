LA CITE SANS VERTU

Face à la crise sécuritaire qui secoue notre pays, nombreux sont les Burkinabè qui, pour sauver leur peau, ont fui leurs villages respectifs pour se retrouver dans des camps de réfugiés. Et le gouvernement, avec l’appui de bonnes volontés, se bat comme il peut, pour les prendre en charge, notamment sur le plan alimentaire. Mais il s’en trouve des esprits malins qui infiltrent les rangs de ces réfugiés pour bénéficier des vivres et autres, rendant difficile et complexe la situation. Voyez-vous ? Ce n’est pas normal. S’il y a bien des gens qui, actuellement, ont besoin de notre soutien, ce sont les réfugiés. N’en rajoutons donc pas à leur galère avec de mauvais comportements.

Cicéron

A lundi prochain !