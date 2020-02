LA CITE SANS VERTU

Le viol suivi de la mort d’une jeune fille à Laye, a provoqué la colère de la population locale qui, de but en blanc, s’en est prise au centre de détention pour mineurs sis dans ladite localité. Tout en condamnant avec la dernière énergie, ce meurtre que rien ne saurait justifier, nous regrettons aussi l’attitude de la population qui semble être allée trop vite en besogne en désignant son coupable et ce, avant même que l’enquête en cours ne livre ses résultats. C’est le lieu donc d’appeler les uns et les autres à la retenue. Car, il y a parfois des comportements qui peuvent nous amener très loin quand bien même on a raison. Cela dit, vivement donc que les auteurs de ce meurtre soient identifiés et châtiés à la hauteur de leur acte.

