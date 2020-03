LA CITE SANS VERTU

Un élève qui produisait des écrits tendant à menacer ses enseignants et ses camarades, au Lycée départemental de Péni, a été appréhendé par la gendarmerie. Visiblement, son objectif était de créer la terreur pour contraindre les uns et les autres à fermer les écoles. Et tenez-vous bien Ce n’est pas un cas isolé. Car, peu avant lui, un enseignant s’était rendu coupable du même type de comportement avant d’être mis aux arrêts. Un autre, dans le Bam, en avait fait autant, semant la panique au sein de la communauté scolaire. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Car, tout se passe comme si certains avaient intérêt à ce que perdure la crise sécuritaire dans notre pays, tant ils trouvent du plaisir à pêcher en eaux troubles.

Ciceron

A lundi prochain !