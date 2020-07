LA CITE SANS VERTU

Il est des choses si abracadabrantesques qu’il est parfois difficile de les croire. Et pourtant, elles relèvent de la triste réalité. En effet, un homme, la quarantaine bien sonnée, parce qu’il est entré en conflit avec son épouse, n’a pas trouvé mieux à faire que de verser de l’eau bouillante sur elle. Heureusement que cette dernière, très vigilante, a pu s’enfuir à temps si bien que l’eau ne l’a pas atteinte. Voyez-vous ? Il faut savoir raison garder. Car, même quand on est en colère, il y a des actes à ne pas poser sous peine de les regretter plus tard. Notre capacité à dominer nos émotions doit faire notre différence avec l’animal.

Ciceron

A lundi prochain!